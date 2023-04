“Non solo VAR. Startup e innovazione nell’industria del calcio”. Domani un talk alla Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari. Protagonisti il creativo digitale Vincenzo Filetti e il Direttore area Business e Media del Cagliari Calcio Stefano Melis

Come sta cambiando il settore dell’innovazione nel settore del calcio? Quali sono le principali direttrici di sviluppo che stanno influenzando le scelte operative, gestionali e commerciali delle società? In che modo l’innovazione trasforma le relazioni tra squadra, calciatore e tifoso? Come sarà il calcio del futuro? Quanto sarà labile il confine tra reale e virtuale?

Sono alcune domande alle quali risponderanno i protagonisti del talk organizzato da Opificio Innova con Innois – Innovazione e Idee per la Sardegna e la Fondazione di Sardegna, domani, giovedì 27 aprile, alle ore 18, nella ex Manifattura Tabacchi di Cagliari (corte 2, piano 1, sala esposizione). Il titolo è accattivante: “Non solo Var. Startup e Innovazione nell’industria del calcio”. Protagonisti dell’incontro saranno Vincenzo Filetti, innovatore e creativo digitale, e Stefano Melis, Direttore area Business e Media del Cagliari Calcio.

L’appuntamento messo in campo da Opificio Innova sarà anche l’occasione per parlare delle recenti startup competition sul calcio ideate e coordinate proprio da Filetti durante le edizioni del Social Football Summit, dal 2018 al 2022. ReSoccer, poi UpSoccer e infine MultiSoccer, in attesa della prossima edizione che si terrà nel 2023.

Partendo da queste esperienze, si ripercorreranno, con esempi concreti di startup, i trend innovativi che stanno caratterizzando e che presumibilmente caratterizzeranno la football industry.

Al Cagliari Calcio il compito di illustrare anche le azioni del club nel settore dell’innovazione che trasversalmente riguarda la comunicazione, il comparto tecnico, la medicina sportiva e, ovviamente, le nuove strategie di marketing che nel mondo professionistico hanno un ruolo decisivo. Il confronto sarà moderato dalla giornalista Roberta Lai.

La partecipazione è libera. Si può prenotare il posto gratuitamente su: https://opificioinnova.it/evento-27-04-2023/

