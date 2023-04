Nasce il Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale

Venerdì 21 aprile si è costituito il Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale; hanno partecipato all’evento anche i presidenti dei tre GAL e del FLAG

Il Comune di Oristano, i Comuni del GAL Sinis, del GAL Marmilla, del Barigadu Guilcer, del FLAG Pescando, del Terralbese; ma anche le principali Associazioni di Categoria e molteplici aziende delle diverse filiere produttive faranno da mezzo propulsivo; si tratta del neonato Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale”, formalmente costituitosi venerdì 21 aprile; l’idea è nata da una partecipata assemblea nella sala Polivalente del Comune di Cabras.

All’evento hanno partecipato tutti i sindaci dei territori interessati; anche i presidenti dei tre GAL e del FLAG, assieme a un ampio gruppo di imprenditori in rappresentanza del tessuto produttivo locale. A legittimare la firma dell’atto costitutivo – che ha sancito ufficialmente la nascita del Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale” – è stata la presenza del notaio.

L’assemblea

L’assemblea ha poi eletto con votazione unanime il primo consiglio di amministrazione, integrato dalle imprese del settore primario e della pesca, delle filiere orizzontali e della rappresentanza territoriale. Guideranno il Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale”, in qualità di presidente, Paolo Mele – titolare della azienda Sa Marigosa, nonché presidente regionale di Confagricoltura -; Massimiliano Sanna – Sindaco di Oristano – come vicepresidente; il Presidente del GAL Barigadu Guilcer, del GAL Marmilla, del GAL Sinis; Raffaele Sanna – componente del Consiglio Direttivo del FLAG Pescando -; Sandro Pili – Sindaco di Terralba -; Andrea Abis – Sindaco di Cabras -; Antonello Cester – imprenditore agricolo di Arborea -; Remigio Sequi – Presidente della 3A di Arborea -; Renato Illotto – Presidente della CAO Formaggi di Oristano -; Carlo Sanna – Presidente di Consorzio Pontis di Cabras.

Enrico Lepori – Presidente di Sinis Agricola di Cabras -. In rappresentanza del mondo culturale e del turismo sostenibile riveste primaria importanza, tra i soci fondatori, la presenza della Società Cooperativa Penisola del Sinis, che gestisce il sistema museale di Cabras, e la Società Cooperativa Paleotour, che gestisce il Nuraghe Losa.

Le parole di Paolo Mele

“Desidero ringraziare le comunità del Distretto e tutti i soci per la fiducia accordatami”, ha detto il neoeletto presidente Paolo Mele. “Siamo giunti alla costituzione del Distretto rurale dopo un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento attivo di tutto il territorio. Sarò immediatamente al lavoro con l’intero consiglio di amministrazione e con l’assemblea dei soci per prepararci alle prossime tappe che ci vedranno protagonisti. Desidero, inoltre, esprimere un forte riconoscimento e apprezzamento all’importante ruolo istituzionale e tecnico svolto dal GAL Sinis, il cui supporto e impegno in quasi due anni di attività propedeutica sono stati determinanti per il raggiungimento di questo storico traguardo”.

Le parole di Alessandro Murana

Non ha nascosto la propria soddisfazione Alessandro Murana – Presidente del GAL Sinis e del FLAG Pescando -. “Il Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale” sarà uno strumento di sviluppo territoriale caratterizzato dal principio di condivisione in cui tutti i protagonisti avranno voce e spazi di partecipazione attiva. Il neo Distretto va considerato come una importante opportunità per determinare una rete strutturata fra il sistema produttivo locale e per sostenere la competitività dei territori”.

“Desidero ringraziare i colleghi presidenti del GAL Barigadu Guilcer e della Marmilla, – ha continuato Alessandro Murana – per aver dato fiducia alla mia persona e all’intera struttura del GAL Sinis per il ruolo di coordinamento e di governance del complesso processo istituzionale, tecnico e organizzativo che ha portato al conseguimento di questo straordinario risultato. Abbiamo lavorato con tutte le comunità del territorio per giungere a questo risultato, un grande sforzo collettivo per arrivare alla prima meta, la costituzione del Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale”. Da oggi dobbiamo lavorare insieme per tradurre i progetti e le strategie in azioni concrete, per sostenere le nostre aziende, creare nuove forme di occupazione a favore dei nostri giovani, lottare con l’abbandono delle campagne e lo spopolamento dei nostri paesi”.

In coerenza con il principio dalla porta aperta, nei prossimi 30 giorni, prima del riconoscimento da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e, quindi, l’iscrizione nel registro nazionale dei distretti del cibo presso il Ministero dell’Agricoltura, per le imprese e per gli Enti Pubblici sarà ancora possibile aderire al Distretto Rurale “Sardegna Centro Occidentale”, rivolgendosi alle sedi dei tre GAL o ai propri Comuni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web distrettoruralesco.it.

