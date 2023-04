Nasce Crédit Agricole Auto Bank, un nuovo leader paneuropeo del finanziamento e leasing di veicoli e della mobilità

nasce oggi CA Auto Bank , gruppo bancario internazionale presente in 17 Paesi europei e in Marocco, frutto dell’evoluzione di FCA Bank.

Si apre un nuovo capitolo per il settore della mobilità in Europa:

A questi si aggiungono diversi distributori e dealer multimarca, oltre ai rivenditori Stellantis, che CA Auto Bank continuerà a supportare, anche se non in qualità di captive.

Le partnership spaziano da Case iconiche come Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus e Morgan; a brand automotive più recenti come VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands e Invicta Electric, attivi nel mercato dei veicoli elettrici e non solo.

CA Auto Bank, che si pone come la nuova “banca della mobilità per un pianeta migliore”, vuole guidare la transizione energetica del settore; rendendo l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti.

delle attività di ALD in Irlanda e Norvegia e di LeasePlan nella Repubblica Ceca e in Finlandia; che permetterà alla Banca e a Drivalia di allargare ulteriormente il loro perimetro europeo, per un totale di oltre 70.000 veicoli.

In parallelo proseguirà lo sviluppo di formule di mobilità per guidare green, proposte da Drivalia , la società di mobilità del gruppo CA Auto Bank.

Per realizzarlo, la Banca propone un’ampia gamma di prodotti finanziari flessibili, pensati per incoraggiare l’adozione dei modelli di nuova motorizzazione.

Le nuove tecnologie e la digitalizzazione sono strumenti fondamentali per il business di CA Auto Bank.

La Banca, completamente digitale, ha sviluppato un network integrato di piattaforme all’avanguardia, sviluppate in un’ottica omnichannel e utilizzate in tutti i Paesi europei in cui è presente il Gruppo. CA Auto Bank si avvarrà della costante evoluzione degli strumenti finanziari e assicurativi, oltre che dei nuovi sistemi di pagamento – come nel caso di CA Auto Pay, piattaforma che gestisce formule di buy now pay later come l’instant credit e lo split payment.

“Siamo orgogliosi della nascita di CA Auto Bank e di integrare il 100% delle sue attività, insieme a quelle di Drivalia, all’interno del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance. Questa è un’occasione unica per noi, che contribuisce grandemente alla nostra ambizione di essere leader della mobilità verde in Europa” ha affermato Stéphane Priami, Presidente di CA Auto Bank e CEO di CA Consumer Finance.

“Il settore della mobilità sta vivendo profondi cambiamenti, sia in termini di transizione energetica sia di utilizzo. In questo contesto, le competenze, l’esperienza e la professionalità dei team di CA Auto Bank e Drivalia saranno un asset fondamentale, unite alla cultura imprenditoriale e la forza di Crédit Agricole”.

“Questo nuovo inizio costituisce la naturale evoluzione del progetto che abbiamo portato avanti finora. La storia di CA Auto Bank inizia quasi un secolo fa, con la nascita di SAVA, una delle prime società finanziarie in Europa, creata nel 1925 a Torino allo scopo di aiutare le persone ad acquistare un’automobile.

A distanza di cento anni circa, attraverso le varie incarnazioni della società – prima come Fiat Auto Financial Services, poi FGA Capital, fino alla trasformazione in banca nel 2015, come FCA Bank – la nostra vocazione è rimasta la stessa. Oggi si applica alla mobilità verde e sostenibile, la mobilità del futuro” ha sottolineato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank.

“Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita, che ci porterà ad essere l’unico attore indipendente in Europa, con il know-how di una vera captive, specializzato nei servizi finanziari per la mobilità a 360°”.