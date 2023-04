Nasce a Rimini il prodotto cosmetico più rivoluzionario dell’anno

A Rimini l’azienda elicicola Demetra presenta sul mercato il nuovo prodotto cosmetico, le “gocce multi attive”, un trattamento intensivo con pura bava di lumaca e vitamine liposomiali A-E-F-C

Nasce a Rimini, nei laboratori cosmetici dell’azienda Demetra, uno dei prodotti di bellezza più attesi e rivoluzionari nel mercato della cosmesi. Sono le “gocce multi attive”, un trattamento intensivo con pura bava di lumaca Helix Aspersa Muller e vitamine liposomiali A-E-F-C.

Non si tratta di una banale crema di bellezza, ma di un prodotto innovativo dalle spiccate proprietà schiarenti, illuminanti e antiossidanti. Le gocce, infatti, stimolano il rinnovo cellulare dei tessuti; inoltre, contrastano la formazione delle rughe di espressione, migliorando l’idratazione della pelle e prevenendo la formazione di discromie cutanee.

Si tratta di un “trattamento innovativo” poiché il complesso liposomiale è stato studiato nei laboratori riminesi; il fine è quello di migliorare la bio-disponibilità delle vitamine; le quali, dopo essere state stabilizzate e protette da vescicole liposomiche a doppio strato, aumentano la capacità di assorbimento epidermico.

La tecnica cosmetica, in pratica, ha riprodotto i liposomi epidermici per sfruttare la capacità di veicolare l’acqua e le sostanze funzionali attraverso i vari distretti cutanei.

Le sostanze veicolate (Vitamine A, E, F, C), inoltre, risultano protette dall’azione degradativa dell’ossigeno e degli enzimi, preservando tutte le loro virtù benefiche.

La novità del prodotto

Si tratta dunque di un passo avanti significativo nel mondo della cosmetica ed è singolare che questo new-deal parta proprio da un’azienda elicicola di Rimini che, già da un paio d’anni, propone sul mercato prodotti a base di pura bava di lumaca per la cura della pelle.

La grande novità del prodotto, come detto, sono i liposomi, ovvero strutture fosfolipidiche organizzate in doppio strato che contengono una cavità acquosa centrale. Le piccole dimensioni dei liposomi e la loro natura permette l’attraversamento dell’epidermide con possibilità di agire come idratanti.

Quali vantaggi offrono i cosmetici a base di liposomi? Primo fra tutti, l’elevata biocompatibilità, dovuta proprio alla struttura affine ai lipidi di membrana, il che li rende praticamente anallergici. Inoltre, offrono una serie di vantaggi formulativi: dall’eliminazione dei solventi organici alla protezione dei funzionali dall’azione fisiologica degli enzimi che i cosmetici “incontrano” durante l’applicazione sulla pelle, nonché alla capacità di intervenire sull’idratazione cutanea grazie al potenziamento della funzione barriera

