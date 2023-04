Mogoro, auto del primo cittadino in fiamme: solidarietà dal gruppo M5S

Mogoro, auto del primo cittadino in fiamme. Gruppo M5S: “atto vile e gravissimo, massima solidarietà e vicinanza al Sindaco di Mogoro”

“L’attentato subìto dal sindaco di Mogoro è un atto vile e gravissimo che non può essere tollerato in alcun modo.

Mi auguro che coloro i quali, in maniera così vigliacca e malvagia, hanno cercato di intimidire un amministratore locale impegnato nell’esclusivo interesse dei cittadini vengano al più presto assicurati alla giustizia.

Gesti come questo, che offendono i valori della democrazia e della convivenza civile, non sono fatti isolati nella nostra regione; e purtroppo offrono uno spaccato della nostra realtà che, oltre a danneggiarci profondamente, si pone in netto contrasto rispetto alla bellezza delle nostre comunità, grandi o piccole che siano; e alla bontà d’animo e al grande cuore dei cittadini che le popolano.

Pertanto, nel ribadire la ferma condanna della violenza in ogni sua forma, auspico che chiunque decida di scendere in campo e di mettersi al servizio della comunità possa essere tutelato e possa agire sempre nella massima sicurezza”.

Queste le parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas:

che esprime, a nome di tutti i consiglieri del gruppo pentastellato in Consiglio regionale, la massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Mogoro Donato Cau; per l’attentato subito la notte scorsa, quando la sua autovettura è distrutta dalle fiamme.