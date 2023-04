Milano sit-in dell’OIPA in pizza del Duomo

Pasqua: stamattina sotto il Duomo di Milano sit-in dell’OIPA per dare voce agli agnelli. In modo da dare voce a tutte le vittime di questa crudeltà l’OIPA invita tutti e tutte a diffondere le immagini della campagna in modo da poter sensibilizzare pubblicate nei suoi canali social.

Stamattina infatti i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA) hanno tenuto un sit-in a Milano. In una delle piazze più importanti della città, piazza del Duomo. La manifestazione è contro la strage degli agnelli in vista della prossima Pasqua.

«La Pasqua è chiamata dai credenti anche “festa della speranza” perché la risurrezione di Gesù dovrebbe dare speranza nella vita eterna, una speranza su cui si fonda la fede cristiana. Ma perché celebrare una festa così importante. Che rappresenta il fondamento di una religione portatrice di un messaggio d’amore e di pace, sul sacrificio di un essere innocente?», chiede la delegata dell’Oipa di Milano, Francesca Collodoro. «Noi non riusciamo a trovare una risposta, se non quella di un’incomprensibile tradizione molto lontana dalla fratellanza con altre specie viventi».

In conclusione per dare voce alle vittime di questa crudeltà l’Oipa invita tutti a diffondere le immagini della campagna di sensibilizzazione pubblicate nei suoi canali social.

