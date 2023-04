Migliora l’inglese fino al livello A2 con le Acli

Iscrizioni aperte a Cagliari per il corso da venti ore. Le lezioni di inglese con le Acli si terranno in presenza il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 19. Le lezioni saranno avviate a maggio, al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Oggi la conoscenza dell’inglese è essenziale in molte situazioni: quando si viaggia, si lavora o si naviga online. È importante avere almeno una conoscenza di base della lingua inglese, per non sentirsi in difficoltà anche nella vita di tutti i giorni, ma è fondamentale migliorare costantemente.

Per questo le Acli provinciali di Cagliari organizzano un corso di inglese livello A2 dedicato a tutti coloro in possesso del livello minimo A1, e quindi abbiano conoscenza dei pronomi personali soggetto, dei pronomi possessivi, degli articoli determinativi e indeterminativi, del verbo essere e del tempo presente. Un totale di venti ore che si terranno il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 19 nella sede di viale Marconi 4 a Cagliari.

Il corso sarà avviato a maggio, al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà almeno il 70% delle lezioni. Gli interessati all’iscrizione possono contattare la segreteria organizzativa telefonicamente allo 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com

