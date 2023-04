“Affrontiamo il tema della siccità prima che diventi un’emergenza. E lo facciamo in maniera strutturale, nessun Governo lo aveva fatto prima d’ora”. Lo dice in un video su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha dato il via alla nascita della Cabina di regia.fsc

(fonte video: pagina Facebook Giorgia Meloni)