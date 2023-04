Meloni “L’economia italiana cresce oltre le stime”

ROMA (ITALPRESS) – “L’economia italiana cresce oltre le stime previste e sprona il nostro Governo a far ancora di più per sostenere chi produce ricchezza nella nostra Nazione. Questi dati ne sono la dimostrazione: le nostre imprese, quando messe nella condizione di sprigionare tutto il loro potenziale, sanno fare la differenza rendendo l’Italia forte e competitiva e favorendo il benessere di tutti gli italiani”. Così su Facebook il premier Giorgia Meloni in merito alle stime preliminari sul Pil, che vedono una crescita congiunturale nel primo trimestre 2023 dello 0,5% e dell’1,8% su base annua.

