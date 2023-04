Matera: Festa della Polizia di Stato; messaggio di Auguri del Segretario Ugl Pino Giordano, a nome dell’Unione Generale del Lavoro, al Questore di Matera Emma Ivagnes.

In occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato il Segretario Provinciale Ugl Matera Pino Giordano ha inviato al Questore di Matera Emma Ivagnes il seguente messaggio.

“Oggi la Polizia di Stato celebra il 171° anniversario dalla sua fondazione, in questo giorno di festa mi preme, di cuore, formulare alla Polizia, per il suo prestigioso tramite, gli auguri dell’Unione Generale del Lavoro e un sentito ringraziamento agli agenti che quotidianamente si impegnano per garantire la nostra sicurezza.

Il vostro fare quotidiano sintetizza nel modo migliore l’opera incessante compiuta sul territorio materano a favore dei cittadini. Noi siamo al fianco di coloro che dedicano la loro vita, spesso rischiandola, per garantire la sicurezza di tutti noi. La vostra storia è un portato di valori, tradizione, sacrificio e abnegazione e per questo merita rispetto e ammirazione, riconoscenza e stima.

Festeggiare i 171 anni della Polizia di Stato significa per l’Ugl Matera festeggiare una parte della storia del nostro Stato fatta di dedizione, sacrificio, fatica, altruismo e senso della patria. La Polizia di Stato è sempre al nostro fianco, per la nostra difesa e la nostra sicurezza, e viene ammirata nel mondo proprio per la sua qualità e professionalità.

Un elogio particolare và a tutti, dalla questura di Matera, al Commissariato di Pisticci e a quello di Policoro. A chi ogni giorno rischia la vita per la nostra voglio esprimere vicinanza e un sentito ringraziamento: tutti i materani sono orgogliosi di voi.

Allora – conclude Giordano – auguri alla Polizia di Stato che da 171 anni è al fianco nel nostro territorio di Matera con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò che fate e per esserci sempre. Buona Pasquetta a tutti e un grazie a chi, anche in questi giorni di festa, è al lavoro per i cittadini e per la sicurezza di tutti noi”.