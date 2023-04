Massa Den: online il nuovo singolo di Fatoumata Diawara

È online da oggi – mercoledì 12 aprile – il video del nuovo singolo dell’artista originaria del Mali, tra le voci più intense nel panorama internazionale della world music. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album – “London Ko” – fissata per il 12 maggio

“Massa Den” è un’ode all’amore, una canzone potente che unisce la voce e la chitarra di Fatoumata Diawara ai suoni unici di Matthieu Chedid (in arte – M -), musicista e compositore francese con cui la cantautrice ha già collaborato per l’album Fenfo.

Si legge nelle note al brano: “L’amore è libero, l’amore non può essere imposto a qualcuno. Lasciate che coloro che si amano stiano insieme. Chi ha turbato l’uomo che il mio cuore e la mia anima hanno scelto? Chi parla alle spalle del mio amante? È lui che porta sulle spalle la speranza di una nazione. Non fatevi coinvolgere da Mansaden, il figlio del re, il principe e l’uomo che amo!”.

Con questo singolo cantato in bambara (la lingua del Mali), Fatoumata Diawara riesce a far immergere l’ascoltatore nel suo personale universo eclettico che, tra radici mandinka e influenze afrobeat, jazz, pop, elettroniche e persino hip hop, le è valso due nomination ai Grammy.

Una sintesi che si riflette anche nell’album, London Ko, che nel titolo combina il nome di una metropoli occidentale con quello di una capitale africana (rispettivamente Londra e Bamako, cuore pulsante del suo natìo Mali).

London Ko, un neologismo coniato dalla cantante, si riferisce a un continente immaginario che unisce l’Africa e l’Europa.

Pur mantenendo le tradizioni, la musica di Fatoumata Diawara offre una visione profetica di ciò che l’Africa può fare. L’artista inventa uno spazio e un tempo alternativi in cui è possibile diventare padroni del proprio destino.

In occasione di questa nuova uscita, sono stati programmati una serie di concerti inegli Stati Uniti e in Europa. Fatoumata Diawara approderà in Italia il 13 luglio al Ravenna Festival.

Seguiranno le tappe al Locus Festival di Locorotondo (11 agosto), all’Auditorium Parco della Musica per il Romaeuropa Festival (19 novembre) e al festival H/Eearthbeat Festival al Teatro Puccini Firenze (20 novembre).

Per ulteriori informazioni sui concerti che si terranno in Italia

