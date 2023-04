Sono 849 le immagini candidate, da tutta Italia, alla 14a edizione di Obiettivo Terra, il contest promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con la main partnership di Cobat e in collaborazione con tante altre realtà. Vincitori e vincitrici saranno premiati a Roma, il 21 aprile, in occasione della vigilia della 54a Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), alla cerimonia di premiazione in Villa Celimontana.

