Presentata a New York, nell’ambito della 2° Conferenza Mondiale sull’Acqua delle Nazioni Unite, l’edizione ufficiale in italiano del Rapporto WWAP sullo sviluppo delle risorse idriche 2023, curata da Fondazione UniVerde e IISPA. Un confronto tra accademici, amministratori e imprenditori con la presentazione delle best practice di Menowatt Ge e G.M.T. S.p.A.

