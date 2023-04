“L’UOMO ELASTICO” STORIA DI INCLUSIONE E DI RISCATTO ARRIVA NELLE SCUOLE

IL LIBRO- FUMETTO “L’UOMO ELASTICO” DI BELLINO E COSSENTINO CONQUISTA TUTTI

Nunzio Bellino e Giuseppe, Cossentino, venerdi’ 28 Aprile 2023 hanno presentato alla scuola Nicola Romeo a Sant’Antimo il libro-fumetto: “L’uomo elastico”. Un grande successo e partecipazione da parte degli studenti e dei loro insegnanti di tutte le scuole del territorio

L’Uomo Elastico ha girato l’Italia con un tour di presentazioni da Sud al Nord: tra le tappe più importanti, la Dimora del Confino di Cesare Pavese, a Brancaleone, in Calabria, e Venezia, durante il Festival del Cinema, dove il libro è stato presentato durante il talk show ” Il Salotto delle Celebrità”, nelle trasmissioni TV Mattina Live ( Canale8) Studio Mattina (Canale 9), Fatti e Storie da raccontare ( Sky), Non Solo Storie New Radio Network. Tra le ultime presentazioni alla libreria “Io ci sto”, al Vomero ( Napoli).

L’Uomo Elastico è tratto dal cortometraggio ” Elastic Heart” diretto dal regista e sceneggiatore Giuseppe Cossentino, in concorso al David Di Donatello 2023. Il cortometraggio è vincitore di diversi riconoscimenti, come due Oscar del Web e migliore sceneggiatura e miglior trailer, nonché tra i 10 miglior pitch Trailer al Trailers Film Fest 2020.

La storia di Nunzio Bellino ha avuto l’attenzione dei media nazionali e internazionali e di Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele su Rai 1, che lo consacrato simbolo italiano antibullismo e delle patologie rare.

Hanno dialogato con gli autori Francesca Beneduce, giornalista e criminologa ed Edda Cioffi, psicologa- psicoterapeuta e docente.

Ha moderato il giornalista Giuseppe Nappa direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine.

Educare all’inclusione contro ogni forma di discriminazione

Giuseppe Cossentino durante la presentazione dichiara: ” Sono emozionato ed orgoglioso di presentare questa graphic novel in una scuola, luogo di cultura e di emancipazione sociale per poter far conoscere una sindrome rara, come la Ehlers- Danlos ed educare all’inclusione, alla diversità, un pubblico così giovane che rappresentano le generazione future e dire Stop al bullismo e a qualsiasi forma di discriminazione. Bello condividere la storia del supereroe Nunzio Bellino, ” Elastic Man” con voi giovanissimi studenti”

Nunzio Bellino, invece ha recitato un toccante monologo sulla diversità con una prorompente forza recitativa che ha emozionato insegnanti e studenti.

Sono intervenuti il Sindaco Avv. Massimo Buonanno e gli assessori Alessandra Vergara e Carolina Brunaccini.

Durante la presentazione è stato proiettato anche il corto ” Elastic Heart” interpretato dallo stesso Bellino scritto e diretto da Giuseppe Cossentino già Oscar italiano del web.

Studenti e insegnanti hanno fatto foto – selfie di gruppo con i due autori, Bellino e Cossentino e facendosi autografare il libro- fumetto. Inoltre, i due autori sono stati premiati con due targhe per il grande successo della storia di Nunzio, per la loro professionalità, la condivisione di questa storia finita sulle cronache nazionali e il lavoro di questi anni.

La manifestazione ha avuto il patrocinio morale del Comune di Sant’Antimo.

Un grazie a tutta la rete casa al preside Domenico Esposito a tutto il corpo docenti e a tutti gli alunni.

Le scuole fiore all’occhiello di questo territorio.

Una giornata ricca di commozione ed emozioni, non scontata all’insegna della solidarietà.