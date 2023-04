Nuova versione: L’undicesimo libro di Bruce Hunter, Galestro, dall’Italia!

Dall’editore Stefano Donno. Continua la tradizione editoriale de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, rivolti al mondo della poesia internazionale. La nuova pubblicazione riguarda l’ultima opera del poeta canadese Bruce Hunter intitolata Galestro.

‘Galestro è un terreno sabbioso e ricco di minerali, trovato nei vigneti del Chianti in Toscana, che conferisce ai vini della regione un sapore unico. Roba da star, come dice Carl Sagan. O come ci dice l’anziano Narcisse Blood di Blackfoot, “… i Blackfoot sono le star”. Infatti, se tutta la vita terrena deriva dalla sostanza delle stelle cadenti, Galestro è l’essenza, la grana della vita.’ Bruce Hunter, 10 gennaio 2023.

Dal traduttore: “Avvicinarsi alle poesie di Bruce Hunter è come ascoltare la voce calda e ricca di un amico sincero. Il ragazzo che ne ha passate tante nella vita e che in virtù di questa grande esperienza e umanità riesce a trovare la parola giusta, il motto saggio, l’immagine che sorprende e rincuora.

Una poesia per molti versi terapeutica, empatica… C’è soprattutto tanta Italia, fin dal titolo, che richiama la sostanza della roccia e i profumi fragranti del vino. Un inno alla nostra terra, alla sua arte, alla bellezza dei paesaggi e delle persone, al gusto dei frutti della terra. Ed è qui, in Italia, tra Toscana e Salento, che diamo il benvenuto a Bruce e gli offriamo la nostra migliore ospitalità attraverso la traduzione, sperando di rendergli un buon servizio come lo rende generosamente a noi lettori e interpreti.”

Andrea Sirotti, docente fiorentino, scrittore, editor e traduttore di Galestro.

