Diversity & Inclusion: Luisa Marilotti è la numero uno nel registro pubblico nazionale dei professionisti CEPAS del gruppo Bureau Veritas

Luisa Marilotti è la prima professionista sarda ad aver ottenuto, per la prima volta in Italia, la certificazione in Diversity & Inclusion (D&I) Professional da parte di CEPAS, l’Istituto di Certificazione delle competenze e della formazione del Gruppo Bureau Veritas.

E’ l’unico Ente di Terza Parte Indipendente in Italia che certifica le competenze in materia di Diversità ed Inclusione.

Un riconoscimento importante e prestigioso che attesta le capacità e le competenze specifiche su un tema importante nella verifica di qualità delle strategie aziendali e della gestione delle risorse umane per le imprese che operano in Europa.

La numero uno nel registro pubblico nazionale dei professionisti CEPAS è la cagliaritana Luisa Marilotti; Esperta in Politiche di Genere e Antidiscriminatorie, già consigliera di parità per la Regione Sardegna.

Nei suoi dieci anni di mandato ha contrastato le disuguaglianze di genere che colpiscono principalmente le donne, ma a volte anche gli uomini, nel lavoro e nella società.

Tra i tanti esempi, ha portato avanti con successo la battaglia del cosiddetto “signorino buonasera” che si era visto respingere la domanda per fare l’annunciatore tv, perché uomo.

Sua l’idea dello spot “Papà in azione”, testimonial Gianfranco Zola, per sensibilizzare i padri a prendersi cura dei figli; o l’azione giudiziaria per ripristinare il part-time che le operatrici di polizia municipale si erano viste negare.

E’ da sempre attiva sui temi delle pari opportunità, equità ed inclusione, come alle questioni inerenti al lavoro e alla rappresentanza politica.

La certificazione

Ora queste elevate competenze e esperienze le sono state riconosciute con una certificazione; che le permetterà di supportare le aziende nell’efficace applicazione dei principi della “Diversità ed Inclusione” in tutti i processi:

dalla governance alla gestione delle risorse umane e nella relazione con tutti i soggetti coinvolti.

Tanto più oggi, che queste politiche sono sostenute dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che supporta le aziende che vogliono certificarsi in parità di genere; e riconosciute a livello internazionale attraverso norme emesse dagli enti di normazione; come la UNI ISO 30415: 2021 sulla responsabilità sociale in termini di Diversity and Inclusion.

Sono sempre più le organizzazioni private che pongono attenzione al valore etico e sociale del lavoro e alla gestione delle diversità, legate non solo alla parità di genere, ma all’età, alla provenienza geografica, all’orientamento sessuale, alla cultura, abilità.

Dichiarazioni

“Operare in maniera inclusiva e plurale, può portare un vantaggio competitivo per l’organizzazione da svariati punti di vista –

afferma Luisa Marilotti –

può generare un miglior senso di appartenenza, attrarre risorse più motivate e talentuose; favorire il benessere individuale ed organizzativo, sviluppare processi di innovazione ed aumentare la produttività e la reputazione dell’azienda”.

Un primato tutto al femminile: al momento in Italia sono solo due le professioniste ad aver ottenuto la certificazione in Diversity & Inclusion Professional, Luisa Marilotti, Esperta in Politiche di Genere e Antidiscriminatorie, che da tempo opera nel campo della formazione aziendale e Irene Caprì – HR Professional.

Sottolinea Luisa Marilotti: “A CEPAS va tutto il mio apprezzamento per avere, primo tra gli Istituti certificatori, deciso di certificare il profilo di Diversity & Inclusion Professional.

Un attestato oggi più che mai necessario e attuale; che si inserisce in un mondo del lavoro sempre più attento ai valori della diversità, dell’inclusione e della crescita sostenibile; considerati una vera leva competitiva.

Su questi temi, pur avendo maturato una esperienza pluriennale a livello lavorativo, istituzionale e associazionistico, ho colto con gran favore questa importante opportunità; ovvero poter testare e convalidare le mie competenze, in un processo di continua verifica, aggiornamento e miglioramento”.