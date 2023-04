Lomas – “Un Mondo Diverso”

Lomas – “Un Mondo Diverso”. È in radio, disponibile negli store e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo inedito di Lomas “Un Mondo Diverso” (Crisler Music Publishing/Believe) che vede al pianoforte Rocco Tanica.

“Un mondo diverso”, il cui testo è di Piersante De Biase, è stato composto da Lomas e da Antonio Summa ed è un brano elegante e speranzoso.

“Più che un messaggio per comunicare, questo brano – afferma Lomas – è un alzare la voce per urlare il mio punto di vista.

Capisco che possa essere utopico ma vorrei un mondo differente, sia per quanto riguarda i rapporti umani, sentimentali e di amicizia.

advertisement

Sia per tutto quello che succede intorno a noi, in particolar modo, oggi, la guerra in Ucraina, ma non solo.

Stiamo andando verso una direzione in cui tutto è superficiale, nulla ha più valore. Si punta il dito su tutto mentre, a mio avviso, bisognerebbe tendere la mano.

Non c’è più fiducia.”

Qui il video: https://youtu.be/oCEFiLOG0oA

“Il video girato a Cantù, con gli interni nel bellissimo Teatro Comunale, per la regia di Marcello Perego, nasce da un’idea di Mehmet Gurkan e…

Prosegue Lomas, penso sia uno dei più belli, se non il più bello che io abbia mai fatto.

Vedrete la partecipazione incredibile di Rocco Tanica al pianoforte, così come quando abbiamo registrato il brano.

Sul palco siamo io e lui ad esibirci con un pubblico di soli palloncini ad ascoltarci.

Ci sono in contemporanea delle scene di vita di due palloncini innamorati che emulano un po’ la vita sentimentale di due persone dall’inizio, alla, ahimè fine.

Il tutto condito molto simpaticamente e ironicamente. Sono sicuro che vi strapperà più di un sorriso guardarlo.

Sapeste quanto noi, alla fine delle riprese, ci siamo divertiti a far scoppiare gli oltre 150 palloncini per liberare il teatro.”

Lomas, pseudonimo di Lorenzo Summa, nasce a Milano nel 1991. Il suo futuro si dimostra strettamente legato al mondo del canto e della produzione musicale.

Lomas torna il 31 marzo con “Un Mondo Diverso” accompagnato al pianoforte da Rocco Tanica che è presente anche nel video.