L’omaggio a Battisti, Mogol e Mina sul palco la “San Marino Concert Band” prevendite aperte per lo spettacolo del 22 Aprile.

Da “Acqua azzurra acqua chiara” a “La canzone del sole”, da “Il mio canto libero” a “Se telefonando” ripercorrendo. Con passione e rigore interpretativo, i brani immortali della nostra giovinezza.

Un grande omaggio a tre poeti della contemporaneità, un concerto-evento per celebrare i nomi più iconici della storia della musica italiana: Lucio Battisti, Mogol e Mina.

L’appuntamento – organizzato da San Marino Concert Band & Associazione Sound of Silence – è per sabato 22 aprile (ore 21) al Teatro Nuovo Dogana. Sul palco sammarinese si esibirà “La Compagnia”, storica tribute-band di Lucio Battisti e Mogol che, per la prima volta, sarà accompagnata dalla “San Marino Concert Band”, prestigiosa orchestra di fiati, archi e coro composta da oltre 30 elementi.