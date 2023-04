LISTE D’ATTESA SANITA’ E SARDEGNA

Cagliari, 21 Aprile 2023 – “E’ notizia ormai da anni, ma ancora non c’è una soluzione. Faccio riferimento alle lunghissime liste d’attesa che sono presenti nella sanità pubblica della Sardegna”. “Nel 2021, con l’emergenza COVID, l’ex ministro Speranza aveva stanziato circa 500 milioni di euro per la sanità delle Regioni, proprio per diminuire le liste d’attesa. E’ notizia certa che la Regione Sardegna abbia investito solamente l’1,7% delle proprie risorse per migliorare la situazione delle liste d’attesa negli ospedali. Una vera e propria follia ”.