Libro di Nicola Dessi a Borore

Con la presentazione del libro di Nicola Dessi si prospetta una giornata all’insegna della cultura e dell’archeologia da dedicare ai più piccoli. Per poter sensibilizzare e avvicinare anche i bambini e le bambine ma anche i genitori a questo mondo.

L’evento molto interessante si svolgerà presso l’aula consiliare di Borore. Nicola Dessi presenta il libro “La civiltà nuragica per i più piccoli “. L’idea dietro questo libro è quella di far conoscere in maniera approfondita e accattivante la storia della civiltà sarda. Una storia ricca e interessante ma senza annoiare i più piccoli.

Un’ occasione imperdibile per non disperdere il vasto patrimonio storico-culturale della nostra isola.

advertisement

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici del Libro di Borore in collaborazione con la libreria Emmepi di Macomer, in collaborazione con la casa editrice Condaghes, col patrocinio del comune di Borore ma anche con la collaborazione dell’istituto comprensivo Giannino Caria di Macomer che con grande entusiasmo ha contribuito alla realizzazione di tale evento.

La presentazione del libro di Nicola Dessi “La civiltà nuragica per i più piccoli” dialogo con l’autore, l’architetto Gianni Gallus si svolgerà presso l’Aula Consiliare “Nino Carrus”, Sabato 22 Aprile a partire dalle ore 9:30 a Borore aperto a tutti i bambini e le bambine.

Per altri articoli clicca qui.