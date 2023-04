Le premiazioni della Sartiglia nel ricordo di Enrico Fiori

Con le premiazioni dei migliori cavalieri, la Sartiglia 2023 ha vissuto ieri l’ultimo atto.

Al Teatro Garau, dopo i saluti del Sindaco Massimiliano Sanna, del Presidente della Fondazione Oristano Francesco Deriu, del Presidente del Comitato Sartiglia e il Presidente dell’Associazione Cavalieri Ignazio Nonnis la serata è entrata nel vivo alternando la proiezione di filmati sui momenti più significativi dell’ultima giostra alle premiazioni di tutti i protagonisti.

IN una giornata dedicata alla Sartiglia non poteva mancare un ricordo di Enrico Fiori, scomparso pochi giorni fa dopo una lunga malattia; che per decenni ha legato il suo nome alla giostra. Sul palco hanno chiamato Paolo Vanacore e Rita Carta, in rappresentanza del gruppo folk Città di Oristano, a raccontare alcuni episodi legati alla vita di Enrico Fiori, che del gruppo folk fu ideatore, fondatore e grande animatore, ma anche uomo di cultura a 360 gradi. Un personaggio a cui l’intera città è molto riconoscente. Tanto che nel 2018 fu premiato dal Comune di Oristano nel corso di una cerimonia ufficiale. Ma sono stati tanti ieri sera a voler dedicare un ricordo a Fiori.

Poi le premiazioni: i primi a salire sul palco sono stati i Componidori Danilo Casula e Giampaolo Mugheddu e i presidenti dei Gremi di San Giuseppe Antonio Mugheddu e San Giovanni Mauro Solinas, su Componidoreddu Lorenzo Mugheddu e il Presidente della Pro loco Gianni Ledda nella duplice veste anche di presentatore.

Le classifiche

In base alle classifiche ufficiali della Sartiglia 2023 i premi per il complesso con i migliori costumi sardi è andato ex aequo a: Antonio Cuccu – Francesco Serra – Marco Serra, Enrico Fiori – Pasquale Forgillo – Giuseppe Sedda. Per i costumi spagnoli premio ad Antonio Giandolfi – Stefano Spiga – Salvatore Aru.

Per la Sartiglia di domenica 19 febbraio i premi sono andati a Giampaolo Mugheddu (miglior discesa alla stella), per le migliori evoluzioni.

1° Elisabetta Sechi – Giovanni Serra – Cristian Pisano; 2° Michael Casula – Roberto Volturo – Marco Pau; 3° Antonio Giandolfi – Stefano Spiga – Salvatore Aru; 4° Antonio Cuccu – Francesco Serra – Marco Serra.

La Sartiglia di martedì 21 febbraio a Carmen Murru il premio per la miglior discesa alla stella, mentre per le migliori evoluzioni acrobatiche.

1° Andrea Concas – Antonella Rosa – Federico Misura; 2° Elisabetta Sechi – Giovanni Serra – Cristian Pisano; 3° Daniele Mattu – Alessio Piras – Cristian Sarais; 4° Marco Cardias – Gianluca Manunza – Filippo Sechi; 5° Paolo Soddu – Rodolfo Manni – Davide Cingolani. Per le migliori evoluzioni tradizionali: 1° Davide Figus – Francesco Salis – Samuele Vargiu; 2° Enrico Fiori – Pasquale Forgillo – Giuseppe Sedda.

La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Oristano in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Oristano; la Pro loco e il Gruppo folk Città di Oristano.

