“Le pagine della terra”, il premio per il Romanzo e la Letteratura Green

Letteratura Green. Oggi alla conferenza stampa presso il Centro Carabinieri Tevere, presenti i fondatori del Premio Claudio Cutuli e Vera Slepoj, i presidenti di giuria Ermete Realacci e Enrico Vanzina e alcuni autorevoli giurati della commissione

Le adesioni al concorso si chiuderanno il 30 luglio mentre la terna verrà comunicata entro il 21 agosto 2023; la Cerimonia finale si svolgerà giovedì 14 settembre 2023 al Parco Archeologico di Pompei

Al via la Terza Edizione del Primo Premio Letterario Green “Le pagine della terra” ideato da Claudio Cutuli e da Vera Slepoj.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 luglio, tre saranno i finalisti che accederanno alla cerimonia di premiazione prevista per giovedì 14 settembre 2023 al Parco Archeologico di Pompei.

La giuria del premio, presieduta da Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola e Presidente onorario Legambiente, e dal regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore Enrico Vanzina, è composta da Marco Cappelletto, Gaetano Cappelli, Federica Corsini, Barbara Degani, Rosalba Giugni, Giovanni Grasso, Padre Enzo Fortunato, Claudio Gubitosi, Laura Lega, Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, Clemente Mimun, Vincenzo Pepe, Antonio Polito, Paolo Possamai.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, consapevoli della grave crisi climatica e guardando al futuro con ottimismo, grazie al ruolo socio/culturale che la letteratura svolge, l’obiettivo del Premio è quello di dare sempre più voce a coloro che attraverso la cultura e la scrittura si fanno portavoce della necessità di un cambiamento, con un’attenzione sempre maggiore e capillare alla nostra Madre Terra.

Tra gli autori premiati ricordiamo che il vincitore della prima edizione è stato Stefano Mancuso con il libro La pianta del mondo edito da Laterza; mentre il vincitore della seconda edizione è stato Massimiliano Scuriatti con Le Lacrime dei pesci non si vedono pubblicato da La Nave di Teseo.

Il primo premio dedicato ai temi ambientali

Le Pagine della Terra è il primo premio dedicato ai temi ambientali che si pone l’obiettivo di porre lo scrittore e l’opera letteraria al centro di un contenuto educativo in grado, come tutti i romanzi letterari, di modificare la visione del mondo.

Una visione che vede l’ambiente, il suo rapporto con l’uomo, la tutela degli alberi, del mare, delle montagne, degli animali e del nostro stesso stile di vita al centro della costruzione delle storie e dei contenuti letterari.

Il premio ha raccolto intorno a sé personalità d’eccellenza per la sua capacità di valorizzare e promuovere la ricchezza della Terra, la cultura ecosostenibile e la sua tradizione: è un premio che non riguarda soltanto la saggistica, ma soprattutto le emozioni, le storie, il linguaggio e la narrazione, quindi il romanzo.

Le date di adesione al concorso Le pagine della Terra – Romanzo Green si chiuderanno il 30 luglio. Possono concorrere esclusivamente opere in formato cartaceo pubblicate da una casa editrice verificabile editate tra il 1° luglio 2022 e il 10 luglio 2023. Ciascuna casa editrice può concorrere con un’unica opera, da inviare a ciascun membro della giuria entro e non oltre il 10 agosto.I finalisti saranno tre. La terna verrà comunicata entro il 21 agosto 2023. Solo i giurati presenti potranno procedere alla votazione. In caso di parità verrà ripetuta la votazione, non è consentito l’ex aequo.

Il premio

Al vincitore e agli altri due finalisti sarà consegnata un’opera costruita con bronzo e tessuti vegetali di Claudio Cutuli, realizzata per l’occasione dall’artista Gianni Cudin. È previsto inoltre solo per il vincitore un montepremi in denaro.

La Cerimonia finale sarà giovedì 14 settembre 2023 al Parco Archeologico di Pompei.

Uno speciale ringraziamento al Gen. B. Luca de Marchis del Centro Carabinieri Tevere e a Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei che ospiterà la cerimonia di premiazione

