“Le carte della memoria – Vita e arte di Bernardo De Muro”

Sabato 22 aprile al Teatro Comunale di Sassari la presentazione del volume dedicato al grande tenore tempiese

L’Accademia musicale Bernardo De Muro presenta il volume “Le carte della memoria – Vita e arte di Bernardo De Muro”.

Il libro, che racconta lo straordinario percorso del tenore tempiese nella musica lirica, è pronto a girare l’isola con una serie di eventi.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 22 aprile alle ore 18 presso il Teatro Comunale di Sassari (piazzale Cappuccini). Serata organizzata con la collaborazione dell’Ente concerti Marialisa De Carolis e con cui si inaugura una nuova partnership tra due delle realtà culturali più importanti del nord Sardegna.

Presentazione a Sassari

Alla presentazione di Sassari parteciperanno Francesco Zimei, curatore del volume, professore ordinario di Musicologia e Storia della musica all’Università degli studi di Trento, e Vincenzo De Vivo, co-autore del volume e direttore artistico. A moderare l’incontro sarà Roberta Pedrotti, giornalista, critico musicale, fondatrice e direttrice della testata online l’Ape musicale.

A introdurre l’incontro saranno il presidente dell’Ente De Carolis Antonello Mattone e il direttore artistico Alberto Gazale. Durante la presentazione è prevista anche l’esibizione del cantante Giansilvio Pinna.

Il volume

L’attività che ha portato alla produzione del volume è stata finanziata anche dalla Regione Sardegna, all’interno delle azioni del Por Fesr 2014-2020 per la valorizzazione di una personalità fondamentale nella storia della musica isolana.

Commenta così Sara Russo, presidente dell’Accademia musicale Bernardo De Muro:

«Si tratta di un progetto editoriale legato alla prima biografia scientifica sulla figura di De Muro. Una ricerca meticolosa, portata avanti dal curatore Francesco Zimei, che ci portato a molti confronti insieme ai protagonisti delle varie sezioni.

Una di queste, da parte di Vincenzo De Vivo, incentrata sull’approfondimento della vocalità straordinaria del tenore. Dopo un anno e mezzo di lavoro siamo giunti all’uscita del libro – dice Russo – e posso parlare di piacevoli scoperte ma anche di molte conferme riguardo la caratterizzazione di De Muro, immenso talento.

È stato incredibile ripercorrere i suoi carteggi e il materiale fotografico con i colleghi e con i potenti d’Europa e d’Oltreoceano che lo apprezzavano».

Dichiarazioni

«La presentazione di sabato è l’occasione per incontrarci con i vertici dell’ente De Carolis, teatro di tradizione importante e con cui intendiamo approfondire rapporti di future collaborazioni – dichiara il direttore artistico dell’Accademia musicale Bernardo De Muro, Fabrizio Ruggero –, per la produzione di spettacoli e sull’intero aspetto della musica lirica e classica.

Tra gli obiettivi della nostra accademia, vogliamo creare legami duraturi con importanti istituzioni musicali come in questo caso.

La musica è sempre uno strumento facilitatore di dialogo e incontro, in questo caso attraverso la scoperta del grande tenore che merita di essere presentato in un’agorà artistica come il teatro di Sassari.

Questo appuntamento ci dà occasione di portare avanti propositi per lo sviluppo strategico, quindi anche culturale e artistico, del nord Sardegna».