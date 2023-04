Laura Fois a Cagliari per Éntula

Gli incontri letterari di Éntula proseguiranno a Cagliari giovedì 20 aprilecon la giornalista Laura Fois, che presenterà, in dialogo con Michele Pipia, “Come la noce nel cuscino”. Dopo il saggio “L’ETA. La storia, il terrore, la resa”, Fois esordisce in narrativa con il suo primo romanzo, edito da Arkadia.

La presentazione si terrà alle 18.30 al Fico d’India, sul Lungomare Poetto. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Mieleamaro di Cagliari, la casa editrice Arkadia, l’associazione ARC e il Fico d’India.

L’autrice

Laura Fois vive a Cagliari, dove lavora come giornalista e consulente di comunicazione. Ha vissuto a Madrid e Londra. Studentessa di Scienze Politiche in Spagna, ha approfondito la storia dei Paesi Baschi e dell’ETA pubblicando il saggio L’ETA. La storia, il terrore, la resa. Lettrice curiosa di romanzi e racconti, segue con particolare interesse la narrativa contemporanea italiana e internazionale da J. Bazzi a S. Markley, da S. Rooney a E. Cline. Come giornalista scrive di sport e innovazione. Collabora con varie riviste e testate.

L’opera

Ginevra Corbez e Simone Spargi, i due giovani protagonisti del romanzo, vivono agli antipodi ma sono accomunati da una lacerante perdita familiare. Ginevra, dopo la morte della madre, si è trasferita a Madrid, fa la scrittrice e soffre per la fine della sua relazione con Lisa. Simone è un giornalista freelance, in perpetua ricerca di notizie dei suoi genitori, scomparsi misteriosamente quando aveva solo sei anni. Sarà il luogo dove sono nati a metterli in comunicazione, la città di Casanuori, una sorta di epicentro di ritorni e partenze. Grazie alle pagine del diario di Ginevra, giorno dopo giorno si dipanerà una storia che unirà i destini dei due protagonisti, impegnati nella ricerca di risposte e di una nuova vita.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali. Media Partner Sardinia Post.

