La scuderia RO racing in Francia al Rallye du Balcon Est 

La scuderia RO racing in Francia, con Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, al Rallye du Balcon Est

Non si ferma nemmeno nel fine settimana pasquale l’attività agonistica della scuderia RO racing. In Francia, infatti, sabato 8 aprile, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani saranno al via del Rally du Balcon Est.