LA FELICITÀ È UNA PICCOLA COSA (A Roma con Trilussa)

Venerdì 5 maggio ritorna a Spazio Arteatrio “LA FELICITÀ È UNA PICCOLA COSA”, di e con Maurizio Canforini. Dedicato alla figura di Trilussa, il poeta del popolo di Roma che, come pochi, ha saputo raccontare la vita nelle sue piccole sfumature regalandoci attraverso la sua poesia grandi emozioni.

Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa, non è stato solo il più grande poeta romanesco di fine Ottocento inizi Novecento, ma anche lo chansonnier della “Terza Roma”, nata subito dopo la breccia di Porta Pia.

Ripercorrere la sua vita e ascoltare i suoi versi significa fare un viaggio indimenticabile nella Belle Époque romana, dai palcoscenici dei café chantant ai tavoli delle osterie, in compagnia di una moltitudine di personaggi, noti e meno noti, che hanno reso unica questa città millenaria.

SPAZIO ARTEATRIO

Via Nicola Maria Nicolai 14 – oo156 Roma

Date & Orari:

Venerdì 5 maggio – ore 21:00

Biglietto:

Intero:13,00 + 2,00 per tessera associativa

Ridotto: € 10,00 (over 65 e under 12) + 2,00 per tessera associativa

Info & Prenotazioni:

cell. 351.9752453

prenotazioni@arteatrio.it

