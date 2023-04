Jeda a SuperNews contento di Ranieri e del Cagliari

“Grazie a Ranieri raggiunti buoni obiettivi, il Cagliari farà un grande playoff”

News.Superscommesse ha intervistato Jeda Capucho Neves. L’ex calciatore, oggi opinionista, in questa lunga intervista ha anche commentato il momento della sua ex squadra, il Cagliari, che crede disputerà un grande playoff.

Il Cagliari si trova quinto in classifica di Serie B: arriverà a giocare i playoff?

“Il Cagliari che ho visto nell’ultimo turno contro il Pisa mi ha lasciato decisamente contento. L’ho visto diverso rispetto all’inizio di campionato. Anche con la tifoseria ha raggiunto un certo tipo di approccio che in precedenza non aveva. Grazie a Ranieri si sono raggiunti buoni obiettivi, ha lavorato bene nella testa dei giocatori. Ho fiducia che il Cagliari farà un grande playoff”.

INTERVISTA COMPLETA E FONTE: https://news.superscommesse.it/interviste-personaggi-famosi/2023/04/jeda-capucho-neves-a-supernews-521202/

