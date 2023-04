Jazz Op: secondo appuntamento con il grande coroner David Linx

Secondo appuntamento con il grande coroner David Linx

Dopo la grande apertura di Jazz Op con Franco Ambrosetti la rassegna di produzioni originali prosegue con un nuovo atteso evento sul palco: il grande crooner David Linx canta il repertorio di Michel Legrand

E’ stato un grande successo il primo appuntamento della XX edizione di Jazz Op che ha visto sul palco del teatro Verdi Franco Ambrosetti e l’Orchestra Jazz della Sardegna. (OJS).

Una domenica da ricordare che ha entusiasmato il pubblico grazie ad un programma musicale dal grande fascino evocativo arrangiato appositamente da Gabriele Comeglio che per l’occasione ha diretto la big band sarda. La rassegna di produzioni originali “Jazz Op” organizzata da Associazione Blue Note Orchestra e Teatro e/o Musica prosegue domenica 16 aprile al Teatro Verdi, sempre con doppio appuntamento alle ore 11 e alle ore 19 con l’attesissimo concerto “From Yesterday To Tomorrow”. Il concerto presenta un programma dedicato in buona parte al repertorio di Michel Legrand compositore di colonne sonore divenute immortali “vestendo” altrettanto celeberrime pellicole. Tre volte premio Oscar per i temi originali dei film: “Quell’estate del 42”, Yentl di Barbra Streisand e “Il caso Thomas Crown” con Steve McQueen e Faye Dunaway, Legrand collaborò con i più grandi registi tra cui: Orson Welles, Robert Altman, Clint Eastwood, Sydney Pollack. Ma nella sua carriera Legrand è stato anche valente pianista di gruppi jazz e arrangiatore di dischi di Stan Getz, Lena Horne, Miles Davis.

Oltre ai brani di Legrand, arrangiati per l’OJS dal compositore ed arrangiatore Luigi Giannatempo il concerto diretto da Gavino Mele, presenterà anche altri temi adatti a far esprimere al meglio la straordinaria voce solista dell’ospite d’onore il crooner belga David Linx . In scaletta saranno presenti infatti composizioni dello stesso Linx e di James Taylor. La “voice unlimited” di Linx lascia il segno in chi lo ascolta. Il suo percorso artistico, il suo stile e la sua incessante attività, negli anni lo hanno portato a collaborare con i migliori esponenti della scena italiana ed internazionale. Tra questi: Kenny Wheeler, Steve Coleman, la Count Basie Orchestra, Ivan Lins, Paolo Fresu in una storica versione di “Porgy and Bess”. Carisma, tecnica, originale uso della voce, passione, generosità, nella sua carriera Linx ha realizzato oltre 20 dischi, prodotto giovani artisti e composto musica per il cinema. Docente al Conservatorio Reale di Bruxelles dove dal 1993 è responsabile del dipartimento vocale jazz, per l’originalità delle sue proposte è stato insignito del titolo di Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Ministero francese della cultura. David Linx fu già protagonista indiscusso insieme all’ OJS di una indimenticabile produzione, diretta da Giovanni Agostino Frassetto, andata in scena nel dicembre del 2009 a Sassari durante la rassegna to be in jazz. Più recentemente nel 2013 Linx è stato protagonista di una produzione originale dell’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS) commissionata a Luigi Giannatempo “Omaggio a James Taylor” (diventato anche un cd ) con la direzione orchestrale di Paolo Silvestri.

