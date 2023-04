Iveco Bus, Ugl Metalmeccanici: “Scelte coraggiose che partono da Foggia e dal sud con una nuova fabbrica”.

“Si tratta di scelte coraggiose, importanti, che, come Ugl Metalmeccanici, apprezziamo e invitiamo il sistema Italy a incentivarle sempre di più”.

Lo dichiarano il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, e il Segretario Provinciale di Foggia, Maurizio Gatta; presenti all’inaugurazione del nuovo stabilimento Iveco Bus:

il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group aperto a Foggia e dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni.

“Per l’Ugl, è segnale molto importante il nuovo stabilimento, perché riattiva la filiera produttiva, perché dimostra come il Pnrr sia uno strumento fondamentale per incentivare la produzione industriale ‘made in Italy’.

L’importante investimento di 40 milioni di euro sugli stabilimenti di Torino e Foggia sarà incentivo alla creazione di nuova occupazione e alla mobilità a zero emissioni, segno di svolta e di rilancio della produzione nel nostro Paese, oltretutto ecologicamente sostenibile.

Ricadute positive ci saranno anche sull’ampia filiera della componentistica italiana che riguarderanno diverse aziende dislocate nei vari territori del nostro Paese”,

concludono i sindacalisti Spera e Gatta.

Roma, 18 aprile 2023.