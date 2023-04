Itinerario guidato – Dal regime alla liberazione.- Pinacoteca Nazionale di Sassari – lunedì 24 aprile 2023, alle 10.00

25 Aprile – Festa della Liberazione

Itinerario guidato: “Dal regime alla liberazione”.

advertisement

Pinacoteca Nazionale di Sassari

Lunedì 24 aprile 2023, alle 10.00

Itinerario guidato – Dal regime alla liberazione.- Pinacoteca Nazionale di Sassari

Fuori dai depositi le opere raccontano, dunque, la storia e il rapporto tra gli artisti sardi, il regime e gli indirizzi artistici del tempo. Dal sindacato fascista di Belle Arti alla nascita dell’Istituto d’arte di Sassari.

In occasione della Festa della Liberazione, lunedì 24 aprile 2023, la direttrice della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, alle 10.00, nella Pinacoteca Nazionale di Sassari, presenta quindi: “Dal regime alla liberazione”.

Il pubblico verrà condotto, attraverso un percorso guidato e inedito, con due visite dedicate in programma alle 10.00 e alle 11.30, a conoscere le opere del Novecento sardo, provenienti dai depositi e rese, dunque, visibili al pubblico per l’evento, come:

“Paesaggio di stazione” di Caio Bonifazi (1932), raro dipinto futurista di autore sardo; e “Natura morta” di Antonio Medas (1930), pittore dilettante ammesso alle mostre sindacali in virtù del ruolo politico del figlio, federale fascista di Sassari.

Verrà illustrato, inoltre, il ruolo di Filippo Figari nell’organizzazione del Sindacato fascista di Belle arti della Sardegna e nella nascita dell’Istituto d’arte di Sassari.

A fare da contraltare saranno le vicende biografiche, funestate da eventi anche tragici e antidemocratici, provocati dalla dittatura, che vedranno protagonisti artisti come Carmelo Floris, Costantino Nivola, Ausonio Tanda e le loro opere rappresentative dell’epoca.

Informazioni

La Pinacoteca effettuerà, dunque, per l’intera giornata di lunedì 24 aprile 2023, l’apertura straordinaria, dalle 9.00 alle 16.00.

Per informazioni è possibile, inoltre, chiamare al n. 079231560 o scrivere via e-mail all’indirizzo:

drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it

https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/ drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it