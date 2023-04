Isoradio: Cambiare si può. Storie di successi al femminile

Dal 23 aprile ogni domenica alle 10.00 fa il suo esordio su Rai Isoradio un nuovo programma dal titolo “Cambiare si può. Storie di successi al femminile”. Condotto dalla scrittrice e fondatrice di -Far From Shallow- Claudia Conte. Ideato insieme alla direttrice di Rai Isoradio Angela Mariella con la regia di Fabrizio Rocchi.

Saranno 12 appuntamenti dedicati al tema sempre attuale delle donne. Esse sono in una società che si muove ancora (purtroppo) tra allarmanti ostacoli di discriminazioni, pregiudizi, soprusi ma hanno avuto successo nella loro professione.

12 protagoniste del nostro tempo. Dalla cultura al cinema, dalla musica alla TV, al giornalismo, dallo sport, alla politica fino alle eccellenze della nostra imprenditoria. Si raccontano attraverso una serie di domande poste dalla conduttrice tra professione e vita privata. Donne di successo che hanno messo in campo coraggio, professionalità, energia, entusiasmo e talento.

Tra storie, testimonianze, curiosità e aneddoti, sarà affrontato il tema delle pari opportunità. Ma anche della meritocrazia, attraverso esperienze di vita che le hanno condotte alla popolarità o all’affermazione. Ma quante donne ce la fanno e riescono a sfondare il famoso tetto di cristallo? Quante invece vivono fallimenti e insuccessi dovuti a stereotipi o retaggi maschilisti? Cosa si può fare per migliorare ancora questi gap?

Tra le protagoniste ospiti a partire dal 23 aprile: la scrittrice e conduttrice televisiva Maria Latella, la giornalista scrittrice e autrice Catena Fiorello, la produttrice cinematografica Federica Lucisano, l’attrice Claudia Gerini. Il segretario generale dell’Associazione Civita Simonetta Giordani, le cantanti Nina Zilli, Annalisa Minetti e Noemi. L’ex atleta olimpionica di lancio del martello (vincitrice di dieci titoli italiani tra invernali ed assoluti) vicepresidente del Coni Silvia Salis, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei (unica Presidente donna di Regione attualmente in Italia), l’On. Giusy Versace. L’ex schermitrice e campionessa di Fioretto già sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e Piera Detassis, Presidente della Fondazione Accademia del Cinema italiano- Premi David di Donatello, la stilista Elisabetta Franchi. La giornalista e regista cinematografica Anselma Dell’Olio.

Pomeriggi letterari per riflettere. Continuano gli appuntamenti dell’attivista per i diritti umani volto Rai Claudia Conte su legalità e contrasto alle mafie con protagonisti vari esponenti del panorama nazionale provenienti da diversi settori della vita sociale. In tanti hanno affollato gli spazi di Obicà, in via dei Prefetti dove è stato organizzato un dibattito su “La legge del cuore”, ultima opera della Conte, con relatori il Prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine Polizia di Stato autore della prefazione insieme a Federico Cafiero De Raho e Caterina Chinnici. Nella tavola rotonda lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani e l’ex ministro della Funzione pubblica Luigi Mazzella. A moderare il direttore di Leggo Davide Desario.