“Ischìre”: una nuova realtà editoriale prende vita nel panorama letterario nazionale

Eclettica e multiforme, nasce dalla collaborazione tra professionisti del mondo editoriale. Una proposta formativa volta a rinnovare la formazione culturale; due marchi che propongono un’editoria di ricerca e fortemente indipendente. Sabato 22 aprile appuntamento alla Fiera del libro di Iglesias (Piazza Pichi) per la presentazione del progetto

Una nuova realtà è destinata ad arricchire il panorama letterario nazionale. Nasce con radici solide in Sardegna, Ischìre, cooperativa editoriale con base a Cagliari attiva nella produzione editoriale, nella formazione e nello sviluppo di prodotti culturali.

Un progetto che sta iniziando a muovere i primi passi e che è il risultato della collaborazione tra esperti del settore: il designer Gianmarco Pia; le professioniste della comunicazione Silvia Corbu e Adelasia Maggi; l’autore e formatore Ciro Auriemma.

I due marchi editoriali

Ischìre è una realtà indipendente che ha nell’alta qualità la propria stella polare. Questo neonato progetto include due marchi editoriali – Mendel Edizioni e Sillabari Edizioni – che vanno a sostituire la consueta logica delle collane editoriali.

Mendel affonda le proprie radici sulla convinzione che è possibile crescere solo grazie a chi è capace di ricondurre gli eventi destrutturati ed eterogenei della vita entro la forma riconoscibile della narrazione. Un piccolo catalogo, integralmente composto da narrativa letteraria e alimentato dalle voci di autrici e autori internazionali capaci di esprimere tutta la diversità e la complessità del nostro mondo.

Sillabari è invece il frutto del dialogo con autori e autrici che, contro ogni pronostico, sono in grado di svelare qualcosa che sarebbe altrimenti inenarrabile. Scrittori e scrittrici che, come Doan Bui e Marina Mariash, decidono di essere apertamente presenti. Firme che rivelano – descrivendoli in maniera sublime – i fantasmi che turbano la verità. Un’operazione grazie alla quale il mondo si trasforma in letteratura.

Sabato 22 aprile, a partire dalle 17.30, sarà protagonista proprio la sopracitata Doan Bui. La giornalista francese (premio Albert-Londres 2013 per il rapporto Les Fantômes du fleuve sui migranti) presenterà il suo romanzo “Il silenzio di mio padre” ai lettori della Fiera del libro di Iglesias.

Indipendenza, alta qualità e non solo, Ischìre è tanto altro ancora

Ischìre esprime la propria finalità sociale attraverso due marchi editoriali, la promozione di eventi culturali e un significativo programma didattico volto a colmare il divario fra l’accademia e le esigenze dell’industria creativa.

Questa nuova realtà editoriale che poniamo alla vostra attenzione è anche laboratorio artigianale, luogo di formazione che intende porre l’accento sulle specifiche competenze necessarie nelle diverse fasi di progettazione ed esecuzione dei progetti.

Parimenti è fabbrica; di percorsi e di mestieri. Luogo del fare che si propone con un articolato piano di formazione e che mira a colmare il divario tra la didattica accademica e le istanze dell’industria culturale.

Quello formativo è un percorso che si sviluppa attraverso l’incontro di più modalità e che trova sfogo in un programma di master professionalizzanti, corsi di alta formazione e formazione permanente online e in presenza.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Ischìre si impegna a mantenere il proprio impegno a lungo termine con la cultura, la creatività e l’innovazione. Senza paura o timore reverenziale alcuno, desidera quindi affrontare le sfide che il mondo dell’editoria riserverà nei prossimi anni.

Per conoscere più da vicino Ischìre e fruire di maggiore informazioni: LinkedIn, Instagram

