Inside The Rocky Horror (picture) show: tra cinema, arte e subcultura

19 aprile | 19.00 | Sala Conferenze Lo Quarter > Largo San Francesco – Alghero

26 aprile, 3 e 10 maggio | 19.00 | Mediateca Lo Quarter > Largo San Francesco – Alghero

Il 19 giugno 1973, sul palco del Royal Court Theatre Upstairs di Londra, debuttava “The Rocky Horror Show”, uno dei musical più trasgressivi e irriverenti di sempre. Da allora, lo spettacolo scritto da Richard O’Brien e messo in scena da Jim Sharman non ha mai smesso di essere un successo; seducendo, conquistando e affascinando intere generazioni di spettatori. Stessa sorte per il suo adattamento cinematografico, “The Rocky Horror Picture Show”, uscito in sala nell’agosto del 1975 e che, ancora oggi, riempie i cinema di tutto il mondo.

A partire da mercoledì 19 aprile, la Società Umanitaria di Alghero propone un approfondimento sul cult movie più proiettato e partecipato della storia del cinema.

Quattro appuntamenti a cura dell’operatrice Nadia Rondello. Si avrà modo di sviscerare il fenomeno, raccontare le ragioni del successo e indagare molti degli aspetti che ne hanno influenzato la genesi: dalle mirabolanti fascinazioni della cultura underground agli espliciti omaggi letterari, cinematografici e artistici.

Si comincia Mercoledì 19 Aprile, alle 19,00 nella Sala Conferenze de Lo Quarter e si prosegue per altri tre mercoledì, (26 Aprile, 3 e 10 maggio), nella Mediateca dell’Umanitaria, sempre con inizio alle 19.00.

Inside The Rocky Horror (picture) show è riservata ai tesserati della Medieteca. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente inviando una e-mail a mediateca.alghero@umanitaria.it. L’inscrizione può essere effettuata anche di persona nella sede della Mediateca, piano terra de Lo Quarter.

