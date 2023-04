Inizia la campagna informativa di Nursind Sassari. Ecco le date dei banchetti diffusi in tutto il territorio.

Sassari, 26 aprile – Inizia oggi, mercoledì 26 aprile, la campagna informativa di Nursind Sassari. L’obiettivo, come sottolineato da Fausta Pileri, rappresentante del sindacato delle professioni infermieristiche NurSind, segretaria territoriale per Sassari, vice coordinatrice regionale e componente del direttivo nazionale, è quello di “informare iscritti e simpatizzanti circa l’attività sindacale che si sta svolgendo a livello territoriale, ma anche a livello nazionale e regionale”.

advertisement

Inizia la campagna informativa di Nursind Sassari. Ecco le date dei banchetti diffusi in tutto il territorio

“Facciamo questi banchetti – aggiunge la segretaria Pileri – per sentirci vicini ai nostri iscritti e ai nostri colleghi. Sarà un’occasione importante per raccontare l’attività di Nursind Sassari e la nostra presenza costante nel sollecitare le aziende ospedaliere del territorio a tutela della categoria infermieristica, quindi di infermieri, ostetriche e personale sanitario in genere”

Ecco le date e i luoghi dei diversi presìdi.

L’orario previsto è lo stesso per tutti i banchetti, ovvero dalle ore 13 alle ore 15:

BANCHETTI AOU SASSARI

– 26 Aprile | SS. Annunziata

– 3 Maggio | Palazzo Clemente

– 8 Maggio | SS. Annunziata

– 10 Maggio | Palazzo Clemente

BANCHETTI ASL SASSARI

– 15 Maggio | Rizzeddu

– 17 Maggio | Ozieri

– 29 Maggio | Alghero Ospedale Civile

Per altre notizie simili clicca qui: All’Azuni di Sassari a scuola di infermieristica