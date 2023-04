IngegniAMOci. Il Mare per Tutti: domenica il varo della terza barca Hansa303 e l’inaugurazione della seconda gru sollevatrice

L’appuntamento con IngegniAMOci è per le 17.30 di domenica nel porticciolo di Su Siccu per il varo di una barca Hansa 303 donata dal Comune di Cagliari e l’inaugurazione della seconda gru-sollevatrice installata grazie al progetto, uno strumento in grado di semplificare l’accesso al mare e l’utilizzo delle imbarcazioni per le persone diversamente abili.

Prende definitivamente il largo il progetto IngegniAMOci, l’iniziativa sulla promozione della cultura sportiva, l’inclusione sociale e le Pari opportunità portata avanti dall’associazione ICS e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, assieme allo sponsor Valsir e alla Lega Navale Italiana – Sezione di Cagliari, con la collaborazione del Comune di Cagliari.

Domenica 23 aprile alle ore 17.30 nel porticciolo di Su Siccu, sarà varata la terza imbarcazione di classe Hansa 303. La barca, donata dal Comune di Cagliari, sarà messa quindi a disposizione di tutti coloro, persone con disabilità o con difficoltà motorie e normodotati, che sono interessati ad imparare a veleggiare con una barca semplice e sicura, grazie ai corsi organizzati nell’ambito del progetto e tenuti da istruttori federali della Lega Navale.

Per l’occasione, sarà inaugurata la seconda Gru sollevatrice, modello Hansa C-Craine, installata dai partner di progetto dopo quella montata al Molo Martello di Marina Piccola nel giugno del 2022. Si tratta di uno strumento semplice ma fondamentale per consentire la salita agevole in barca dei diversamente abili.

«Un altro passo avanti verso l’inclusione e il superamento delle barriere, un tema che ci sta molto a cuore – spiega la presidente dell’associazione ICS Maria Sias –. Come associazione di Ingegneri riteniamo fondamentale il progetto IngegniAMOci per la nostra categoria, anche perché prima che dalle norme, la spinta verso l’inclusione deve partire naturalmente da ciascuno dei colleghi, ogni volta che si siede a progettare un’opera. Ancora una volta invitiamo tutte le associazioni cittadine che vorranno far parte del progetto e usufruire delle attrezzature a mettersi in contatto con noi per lavorare assieme all’obiettivo ultimo di favorire l’integrazione di persone con disabilità e normodotati attraverso lo sport».

Per la promozione del progetto IngegniAMOci, l’associazione ICS, sarà inoltre presente nel villaggio di partenza della regata Cagliari-Monaco organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Cagliari.