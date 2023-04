Fiera del Bestiame di Ollastra: inaugurazione della mostra I Dodici Graffiti, dell’artista Roberto Ziranu, ed il pomeriggio di approfondimento storico-archeologico, samesArcheotunda: Raffigurazioni di animali nella sardegna nuragica in un mediterraneo agitato

A dare il via alle attività culturali che accompagneranno le storiche giornate della Fiera di San Marco (25 e 26 aprile), saranno il taglio del nastro dei lavori in mostra dell’artista Roberto Ziranu con la mostra:

I Dodici Graffiti; curata da Daniela Madau venerdì mattina alle ore 11 presso la cripta della chiesa di San Marco in Ollastra:

che il pomeriggio dalle 16:30 nell’aula della chiesa di San Marco, ospiterà l’approfondimento di studi storici dedicato alle:

Raffigurazionidi animali nella Sardegna nuragica in un mediterraneo agitato; curato dall’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni che sia avvale della consulenza dell’archeologo Giovanni Meloni.

Un fitto calendario di attività culturali e di giornate dedicate alle produzioni agroalimentari del territorio anticiperanno le giornate della storica Fiera del Bestiame di Ollastra.

La Fiera del Bestiame, spiega il sindaco Osvaldo Congiu, incarna la storia, l’economia e la società di ciascun cittadino di Ollastra.

Da quasi due secoli è un appuntamento economico e sociale di riferimento non solo per il Campidano.

I più anziani, quasi centenari oggi, la ricordano svolta perfino negli anni delle Grandi Guerre mondiali.

Nell’organizzare questa annualità, siamo partiti proprio dalla memoria sia orale che documentale.

È stato proprio lo spoglio dei documenti dell’archivio comunale, in fase di ammodernamento e di digitalizzazione, ha rimandato l’esistenza della Fiera di San Marco sino al 1839.

Già solo questo, la rendono, di fatto, un patrimonio della tradizione e della storia economica da oltre una decina di generazioni; la Fiera di San Marco è patrimonio dell’intera nostra comunità e del territorio della Sardegna e del Campidano centrale in particolare.

Con questo spirito abbiamo lavorato ad una più strutturata nuova Fiera di San Marco:

abbiamo orientato uno scavo d’archivio fra i documenti conservati in Comune; chiesto aiuto ai cittadini affinché, dagli archivi famigliari possano emergere quante più notizie, documenti, fotografie o dipinti; che aiutino gli studiosi a ricostruire il passato della Fiera del Bestiame.

Per questa ragione, grazie al prezioso contributo della Regione Sardegna ed alla consolidata collaborazione organizzativa della Pro Loco abbiamo scelto,-

in un’idea di estensione e condivisione collettiva del patrimonio storico della nostra comunità, –

di coinvolgere in attività anche tutte le associazioni culturali e la scuola sì che il territorio e la nostra storia, anche nelle arti antiche come moderne siano conosciute e trasmesse alle generazioni più giovani ed a quanti verranno a visitare Ollastra anche solo per un giorno.