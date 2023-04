IllBronx: venerdì 7 aprile esce in radio e in digitale “chilling”, il nuovo singolo

Dal 7 aprile 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Chilling”, il nuovo singolo di IllBronx.

“Chilling” consiste in un gioco di metriche che l’artista ha voluto sperimentare. Il significato del brano è che essere un ragazzo di strada non significa essere un criminale.

IllBronx vuole far capire alla gente il perché di determinati reati e cosa si nasconde dietro a certe azioni. Il messaggio in sé sarebbe di non giudicare il libro dalla copertina ma di leggere almeno qualche pagina e poi trarre le conclusioni

Biografia

Andrea Bartolemei, in arte illBronx, classe 01. Nasce a Trieste e la sua passione per il Rap inizia all’età di soli 11 anni, appena superati i 14 inizia a sperimentare nel genere con le sue prime autoproduzioni. Il sound dell’artista è contraddistinto da un’insieme di elementi Trap/Rap in cui racconta storie vissute con sonorità Pop, incorporando linee melodiche forti e dinamiche.

Spotify Instagram