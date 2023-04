Il Party del Sorriso conquista tutti

Durante la serata è stato consegnato il premio “Cuore d’ oro”, realizzato dall’artista Michele Buonincontro , a Ivan Granatino; visibilmente commosso, il noto cantante ha ringraziato Angelo Iannelli e tutti i presenti per la calorosa accoglienza con uno dei suoi brani “Chapeau “.

In una serata poliedrica e ricca di emozioni, le eccellenze si sono incontrate in Villa :Sociale, Moda, Arte, Musica ,Cabaret, Gastronomia .

Tra i presenti : attori, modelle ,pittori, blogger, giornalisti , operatori sociali, imprenditori .

La serata è stata aperta dall’esibizione delle amiche di Pulcinella (Francesca Giovelli, Martina Barba, Daria Alessandra Bicta, Francesca Vicinanza); le ragazze “Speciali” dell’ Ads Popilia che sono state premiate.

A seguire direttamente dal programma televisivo “All Together Now ” l’artista Raffaele Cibelli; successivamente è stata mostrata la collezione dello stilista Luciano Fiore Couture; il cantante Diego Moreno ha proposto il suo nuovo brano dedicato al Calcio Napoli” Azzurro Corazon”; le modelle dell’Accademia Maria Mauro hanno sfilato con degli abiti in maschera in omaggio al Carnevale di Venezia; dai programmi Medisaset Paulino Arcanjo poi la cantante Elena Presti ha proposto uno suo medley, a colorire la serata numerosi altri ospiti, tra cui:

la danza storica con abiti d’epoca dell’associazione culturale Note di Danza, la collezione di abiti dello stilista Salvatore Fiorentino , il talentuoso cantante Ciro Marra, che ha proposto uno dei suoi ultimi successi e ancora le strepitose performance di: Renato Rino Zero e Genny Nugnes .

Riconoscimento anche per il padron di Villa Domi Domenico Contessa ,soddisfatto ha ringraziato tutti i numerosi presenti e l’amico Angelo Iannelli per il cuore e la passione che impiega per questo evento .

Presenti diversi organizzatori di eventi: Fabio Palazzi, Alfonsina Longobardi, Antonio Cernicchiara .Il giornalista Lorenzo Crea si è complimentato con Angelo Iannelli per la finalità del Party e l’emozioni vissute con i ragazzi speciali così come Eduardo Angeloni dirigente trasporti cinematografrici .

Tanta bellezza al Party con le modelle: Brenda Scudo, Lucia pia Vitolo, Vania Scarpato, Manuela Leopaldi , Maria Pirozzi; Chiara Palomba, Chiara Cernicchiara, Maria Grazia Liquori, Rosanna Romano, Vlenia Liquori, Valentina Rusciano, Natascia Ummaro ,Maria Grazia Liquori, e tante altre.

Durante la serata consegnato il premio Miss Sorriso all’attrice Monica Ciccarelli e alla modella e cantante Miriam Rigione ,riconoscimento anche per la bellissima modella Viviana Matteucci. Momento di presentazione anche per Giada Cinquegrana “Miss Grand International Italy”.

Tra i vari volti noti il comico di Made in Sud Peppe Laudato , il celebre attore Franco Melidoni (nota la sua frase nel film di Tòtò “Vicenzo mi è padre a me“). L’evento ha visto la presenza dei “Percorsi D’arte” in tour con l’esposizione degli artisti : Lorenzo di Marino, Giovanni Cardiero, Marcello Eraldi, Maddalena Pia Grazioso, e Luigi Rigillo. In villa anche le eccellenze gastronomiche con le specialità di Uberto Vecchioni, l’azienda agricola Turboli Luigi, Terre Pompeiane con i suoi liquori Babarè, Latteria Sorrentina, Vini della Tenuta di Costanzo, Davide Botta con i suoi gelati artigianali, le specialità di ‘O Sbarazzino, Caffè D’angelo, Italnocciole, Domenico Fioretti Mastro fornaio, confetti Rastiello, e le sorprese di Villa Domi . Poco prima del taglio della torta si è esibita Aigul Duischeeva con i suoi giochi di luce.