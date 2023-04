Il Paesaggio dell’apprendimento. Pratiche per la comunità; Cagliari, 12-13 maggio 2023

In programma oltre 60 attività tra laboratori, tavole rotonde, spettacoli, sport e innovazione, organizzate dall’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2, capofila di un progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di via Stoccolma, l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Giua”; l’Istituto di Istruzione Superiore “Buccari-Marconi”; Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Elmas; l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Dessì” di Villaputzu; l’Istituto Comprensivo di Mogoro; l’Istituto Comprensivo di Simaxis-Villaurbana; il CPIA 1 di Cagliari e la rete regionale delle scuole Senza Zaino.

Scuola e buone pratiche: torna ProssimaMente, che venerdì 12 e sabato 13 maggio farà di Cagliari la capitale italiana della buona pedagogia.

A sostenere ProssimaMente anche l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, che estenderà l’invito a partecipare a tutte le scuole dell’isola.

Le attività in programma avranno luogo tra le scuole coinvolte l’Ex Vetreria di Pirri, Casa Saddi, la Galleria d’arte comunale d’arte di Cagliari e il campus di Tiscali Italia.

Una intensa due giorni in cui si offre un’opportunità per conoscere e confrontare esperienze di innovazione maturate in Sardegna e nel territorio nazionale, con la partecipazione di alcune delegazioni di istituti scolastici da altre regioni: il 12 e il 13 maggio si ritroveranno in città le migliori pratiche della pedagogia da tutta Italia.

A partire da oggi, sul sito www.prossimamente.net, è possibile prendere visione delle iniziative e, successivamente, prenotare. Gli eventi sono gratuiti e aperti al mondo della scuola, in particolare dirigenti scolastici e docenti. Studenti e genitori saranno poi coinvolti in specifiche iniziative. Nel dettaglio, sono 60 le proposte messe in campo: oltre 40 tra laboratori e pratiche di comunità, 10 seminari, e 10 tra mostre e spettacoli.

Particolare rilievo avrà quest’anno una riflessione sulle buone pratiche legate all’innovazione degli ambienti dell’apprendimento, per i quali il ministero dell’Istruzione ha previsto di destinare una parte consistente dei fondi del PNRR. Verranno esplorate le potenzialità di strumenti e arredi digitali, e lo sviluppo di ambienti relazionaliall’interno della scuola. Tra gli eventi in programma anche un prezioso contributo a cura dell’Università di Miami, leader mondiale nella ricerca sui disturbi dello spettro autistico, che terrà un seminario sulle pratiche da attivare in classe in presenza di studenti o studentesse portatori di autismo.

Il progetto

ProssimaMente è patrocinato dal Comune di Cagliari, dal Comune di Quartu S. Elena, dalla Città Metropolitana di Cagliari, dalla Municipalità di Pirri, dall’ITD-CNR di Genova, dalla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell’Università di Cagliari, dal Dipartimento di salute mentale dell’Asl di Cagliari, enti e istituti coinvolti nello studio di azioni volte a promuovere le così dette “buone pratiche” in ambito educativo, nell’istruzione e nella formazione.

Il progetto affonda le radici nel Patto educativo di comunità di Pirri, siglato nel 2021 dall’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2 (che già aveva messo in rete 17 soggetti tra associazioni culturali, sportive, onlus e cooperative sociali attive nel panorama metropolitano) e prima ancora nel progetto Scuola Senza Zaino, che dal 2016 vede la scuola di Pirri in prima linea come polo di riferimento per la Sardegna. Un bagaglio d’esperienza di oltre sei anni improntato sulla trasformazione degli ambienti di apprendimento, sulla formazione del corpo docente, sul contributo alla crescita della comunità educante.

Il 12 e il13 maggio, a Cagliari, torna “ProssimaMente 2. Il paesaggio di apprendimento: pratiche per la comunità“.

I partner e le collaborazioni: la Città Metropolitana di Cagliari, Ufficio scolastico regionale della Sardegna, la Rete Nazionale e l’Associazione Senza Zaino, la rete Sardegna Senza Zaino, Università di Cagliari, CNR – ITD Genova, INDIRE, SAPIE, Fondazione di Sardegna, Fondazione Scuola alta fondazione donne di governo, il Crs4 e la Asl di Cagliari.

Imprese che operano (o collaborano) nel settore scolastico: Innovyou s.r.l.; Tiscali; Isola Marketing; Mobilferro; Didacta service; Dotik s.r.l.

