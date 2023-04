Il Maggio Dei Libri: Se leggi sei forte! Piccola rassegna letteraria

Primo incontro della rassegna letteraria in occasione della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2023“, che avrà come relatore Pierantonio Bardanzellu.

L’appuntamento si svolgerà in compagnia di Francesco Carbini, autore del libro “Nulla nasca più per morire”, con gli interventi di Andrea Muzzeddu, Zelindo Pucci, Gian Mario Spezzigu. L’evento si terrà mercoledì 03 maggio 2023 alle ore 17:00 nella Biblioteca Comunale “Grazia Deledda” in Via del Porto n. 45, Santa Teresa Gallura.

L’iniziativa

Il Maggio dei Libri nasce nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Si tratta di una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio e registrandole nella banca dati della campagna, sul sito cepell.it

