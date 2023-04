Il festival di birre artigianali riparte ad Alghero

Il più longevo festival di birre artigianali in Sardegna scalda i motori e si prepara per 4 giorni di evento al Piazzale della Pace di Alghero: 20 birrifici artigianali con più di 100 diverse tipologie di birre, 20 stand dedicati allo street food, 15 progetti musicali con 3 special guest nazionali ecc.

Stesso posto ma diverse date, ed ecco che la macchina organizzativa del Birralguer – i festival Sardinian Craft Beer Fest è già nel pieno della propria attività. Gli organizzatori hanno scelto di confermare la location dell’ultima edizione estiva – cioè, il grande spazio fronte porto di Alghero del piazzale della Pace – ma di anticipare le date al ponte della Festa della Repubblica: da giovedì 1 a domenica 4 giugno.

Il format del Birralguer ormai è consolidato: birra artigianale, street food e musica dal vivo. Ma anno dopo anno, quello che è il più longevo festival brassicolo in Sardegna si è strutturato sempre al meglio. L’anno scorso è arrivato il cambio di location e la scelta di uno spazio molto più ampio, in cui poter crescere ancora, sia in qualità che in quantità.

advertisement

I numeri di questa diciassettesima edizione dimostrano che si tratta di una edizione senza precedenti. Ovviamente la regina è sempre lei, la birra artigianale, con la presenza di 20 birrifici provenienti da ogni parte del mondo: Sardegna, Penisola e alcuni importanti ospiti internazionali. In tutto saranno presenti più di 100 diverse tipologie di birre, sempre e rigorosamente alla spina: “craft & draft”.

La scelta del piazzale della Pace ha dato la possibilità di far crescere la “street food area”, quest’anno saranno 20 gli stand e i truck che propongono “cibo da strada”. Non solo la tradizione gastronomica sarda in versione street, ma anche gusti e profumi internazionali con show cooking e altre gustose attrazioni.

Last but not least, tanta ma tanta musica dal vivo. La direzione artistica sta lavorando da tempo e ha già praticamente scelto le band e i dj che si esibiranno sul palco. Nella scorsa edizione erano Frankie Hi Nrg mc e i Train To Roots le special guest dell’evento. Superarsi rispetto al 2022 sarà difficile ma non impossibile: si lavora alla collaborazione con una delle più importanti radio italiane. Ma non solo, 15 i diversi progetti che si alterneranno sul palco con più di 50 musicisti che si esibiranno nei 4 giorni di evento.