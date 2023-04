Il Distretto Rurale Barbagia investe sui giovani con il progetto St.Or.I.E. e percorsi di apprendimento innovativi

Arriva in Barbagia un nuovo progetto europeo pensato e studiato per i giovani. In particolare per i Neet, ossia i ragazzi che non studiano, non lavorano, non cercano una occupazione ma che vogliono però aprirsi alla conoscenza tramite l’esperienza all’estero, perfezionare la lingua, sperimentare nuovi percorsi di apprendimento.

St.Or.I.E acronimo di Strategy Organization Implementation Empowerment, nasce grazie alla collaborazione tra il Distretto Rurale della Barbagia, L&P e Liceul Ioan Slavici, un istituto formativo della Romania. Il progetto è finanziato all’interno del Programma Erasmus +. Si svolgerà sia nel territorio dell’Unione Comuni Barbagia (Tiana, Sarule, Ovodda, Oniferi, Ollolai, Olzai, Gavoi, Lodine) e in Romania, a Timisoara e nelle sue aree rurali. Ha una durata di 18 mesi e coinvolgerà 10 giovani tra i 16 e i 21 anni.

Sarà lo strumento con il quale costruire non solo uno scambio di esperienze con giovani romeni ma lascerà agli stessi giovani e ai due territori un bagaglio culturale fatto di capacità digitale e linguistica utile per facilitare altre tipologie esperienziali o lavorative future. Il territorio della Barbagia di Ollolai avvia quindi il terzo progetto in collaborazione con L&P, e dopo i progetti Demetra (Dare e Monitorare Ettari di Terra Realizzando Agricoltura) realizzato nell’orto botanico del Comune di Ollolai e Mitra (Mischiare Tradizioni) che ha portato il Distretto Rurale a un confronto e crescita reciproca con alcune cooperative agricole femminili del Libano, il progetto St.Or.I.E, permette al Distretto Barbagia di rivolgere la propria attenzione verso i giovani neet e il loro grande potenziale all’interno del territorio.

advertisement

Efisio Arbau, presidente del Distretto Rurale Barbagia:

“Perché per quanto i territori della Sardegna centrale possano essere considerati svantaggiati, è necessario considerare che vi abitano persone che credono fermamente nelle sue potenzialità. Dato questo dimostrato da 150 aziende che, unica realtà attiva in Sardegna, si sono unite nella Fondazione Distretto Agroalimentare della Barbagia. Queste aziende credono nel potenziale dei propri giovani, e su di essi vogliono investire. La formazione, anche per il tramite di metodologie alternative, può essere il mezzo per fare di questi giovani i protagonisti ciascuno del proprio futuro. E anche i protagonisti del futuro del loro territorio”.

È con questa visione ampia e di prospettiva che è stato studiato il progetto. Quest’ultimo conta al suo interno della possibilità di vivere una esperienza formativa nuova. La realizzazione di alcuni edu larp, ossia degli educational live action role-playing. Dei giochi di ruolo interamente pensati dai ragazzi, che verteranno su situazioni o tematiche dei due territori. “Giochi di ruolo, da costruire tramite il perfezionamento della lingua – spiega Gabriella Longu dello Studio L&P – lo studio dei luoghi, della storia locale, della economia e delle sue articolazioni. Non sappiamo cosa vorranno sperimentare i dieci giovani che saranno selezionati in Barbagia. Tuttavia siamo sicuri che questo percorso darà loro spunti importanti sui quali lavorare per il loro futuro”.

I laboratori con i giovani e i momenti formativi si realizzeranno a Sarule, presso Polo culturale Don Piu. A breve verrà dato l’avviso per la selezione dei ragazzi.

Info su http://www.distrettoruralebarbagia.it.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui