Il Direttore dell’Agenzia Forestas

Il Direttore dell’Agenzia Forestas eletto alla presidenza dell’Associazione Nazionale Attività Regionali Forestali. “Apprendo con grande soddisfazione che il Direttore dell’Agenzia Forestas sia stato nominato presidente dell’ANARF”.

Dichiara l’Assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, Marco Porcu.

“Nelle prossime settimane lavorerò con i colleghi delle altre Regioni affinché, laddove non iscritte, possano entrare a far parte dell’Associazione.

Così da consentire di creare una rete per la tutela e lo sviluppo delle aree forestali di tutto il paese”.

“Un ulteriore riconoscimento dell’importanza del qualificato lavoro di questa importante agenzia regionale”.

Aggiunge il Commissario Straordinario Giovanni Caria.

“Che negli anni a venire permetterà di rafforzare collaborazioni e partnership a livello nazionale ed europeo.

Per proseguire al meglio il percorso di innovazione del settore forestale che già questa agenzia segue da anni grazie al potenziale tecnico .

Rappresentato dal nostro personale specializzato”.

L’ISOLA PIÙ BOSCOSA DEL MEDITERRANEO, LABORATORIO DI BUONE PRATICHE FORESTALI

La Sardegna si conferma un laboratorio di buone pratiche forestali a cui guardano con attenzione anche i Paesi d’Europa.

Ora, nella fase di implementazione delle strategie nazionali ed europee sul territorio occorre il confronto con i decisori europei sulla programmazione forestale sarda.

In Europa oltre il 40 per cento della superficie è coperta da foreste per un totale di 177 milioni di ettari.

Sono invece 12 milioni gli ettari di aree forestali in Italia, cifra alla quale la Sardegna concorre per 1,2 milioni di ettari (un decimo del totale nazionale!).

Di cui 580 mila ettari di foreste vere e proprie e 630 mila di “superfici boschive”.

Oltre la metà dell’isola è interessata dal bosco, che appartengono ai privati per il 65 per cento mentre il 33 per cento è pubblico.

Secondo l’ultimo IFNC (l’inventario nazionale sulle foreste) si registra in Sardegna un incremento di quasi 54 mila ettari di bosco.

Forestas, un ruolo importante e multidisciplinare nelle politiche forestali regionali.

L’agenzia regionale Forestas gestisce direttamente il 10 per cento delle foreste regionali e in tutto il territorio svolge funzioni di protezione civile.

E partecipa alle attività dell’antincendio boschivo.

Oltre alle pratiche quotidiane di tutela ambientale, la Regione Sardegna monitora la vulnerabilità del rischio di desertificazione tenendo conto della specifica cartografia.

Che era stata aggiornata da ARPAS quattro anni fa.

L’ Associazione Nazionale delle Agenzie Regionali Forestali (ANARF).

Per poter affermare le scelte programmatorie forestali prima l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda poi l’Ente Foreste della Sardegna e in ultimo Agenzia Forestas.

Succedutesi nei decenni trascorsi, hanno aderito ad ANARF che è l’Associazione Nazionale delle Agenzie Regionali Forestali e cioè degli Enti Regionali di natura giuridica.

Pubblica che si occupano di attività forestali.

Ne fanno parte le regioni e le agenzie regionali: Friuli V.G., Veneto Agricoltura, Lombardia, Puglie, Basilicata, Sardegna nonchè l’Associazione dei selvicoltori delle Foreste di Pianura.

ANARF aderisce anche ad EUSTAFOR dove sono rappresentati un terzo delle superfici forestali europee e che svolge attività di raccordo tra gli enti pubblici forestali.

E l’Unione Europea.

L’ELEZIONE

Proprio lo scorso 23 marzo 2023 si è tenuta l’Assemblea di ANARF che ha preso atto delle dimissioni del Presidente uscente Dott. Giustino Mezzalire.

Ed ha eletto nuovo Presidente Dott. Antonio Casula Direttore Generale di Agenzia Forestas.

ANARF nella riunione ha stanziato una posta di bilancio per supportare il nuovo Presidente con la figura di un Direttore Generale di nuova introduzione.

Sono stati confermati tutti gli altri incarichi nel Consiglio Direttivo e nelI’Assemblea di ANARF.

Antonio Casula, già funzionario del Corpo Forestale e di Ente Foreste, da Dirigente vanta nel suo curriculum l’incarico di Direttore Generale di Agenzia Forestas.

Ricoperto per due volte, e l’incarico di Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Casula ha accettato l’incarico e si è impegnato ad ampliare la platea dei soci chiamando a far parte di ANARF gli enti regionali che non hanno ancora aderito.

Un rappresentante di Agenzia Forestas dovrà essere inserito nell’Executive Community (Board) di Eustafor.

Il neoeletto presidente si è poi impegnato a proseguire con le iniziative programmatorie forestali già intraprese da ANARF…

dando da subito seguito alle iniziative prioritarie come le previsioni del PNRR nel campo della vivaistica tra cui l’importante progetto Alberitalia.

Che coinvolge il Veneto e la Sardegna per la fornitura di diversi milioni di semenzali forestali certificati.

Inoltre il nuovo presidente ha preso l’impegno di organizzare entro quest’anno due convegni nazionali in Sardegna: uno sulla sughericoltura e l’altro sulle Foreste Demaniali.

—– https://www.sardegnaforeste.it/comunicato-stampa/il-dg-dellagenzia-forestas-alla-presidenza-dellanarf