Domani alle 12,10, Francesco Pira, professore associato di sociologia, e Carmela Mento, professore associato di psicologia, entrambi dell’Università di Messina saranno ospiti di Gianluca Nicoletti nella seguitissima trasmissione “Melog- Il piacere del dubbio di Radio 24” per parlare di Revenge Porn. ( https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/melog ) per parlare di Revenge Porn.

Anticiperanno i contenuti del nuovo libro “La Violenza in un click”, edito da FrancoAngeli, e curato dal sociologo e dalla psicologa siciliani.

Il libro dedicato al fenomeno, purtroppo diffuso, della diffusione online. non consensuale di immagini e video intimi. Un fenomeno detto anche ‘pornovendetta o revenge pornography. originato da alterate relazioni di coppia che trova oggi ampio margine in rete, dove queste immagini viaggeranno senza la possibilità di essere eliminate. Queste dinamiche conducono a forti disagi emotivi nella vita di chi ne è vittima e non sono rari i fenomeni di sofferenza mentale che presentano alto rischio suicidario.

Inoltre, è la trasmissione di Gianluca Nicoletti, conduttore sensibile a tematiche controverse della nostra società, che darà spazio a questo lavoro di Pira e Mento.

Il focus della nuova edizione di Melog è il dubbio. Se quella che stiamo vivendo è l’epoca della post verità; delle idee urlate; delle certezze “contro”; nonchè delle controverità alternative; dei verdetti inappellabili; è anche l’epoca della scomparsa del dubbio.

