I Edizione Premio Ischia nel cuore a Villa Domi, tutti i premiati

Si è svolta a Villa Domi la prima edizione del Premio “Ischia Nel Cuore”; condotto da Maria Rosaria Pace con Gigio Rosa, storico speaker radiofonico e produttore musicale.

Tanti gli ospiti ed i personaggi emergenti del mondo dello spettacolo, da:

Vanalya Lure con ruoli cinematografici per Ferzan Ozpetek e recentemente protagonista fra gli altri, di alcune puntate della terza stagione del gettonatissimo serial televisivo Rai e Netflix, “Mare Fuori” ambientato a Napoli.

E poi ancora la perfomer televisiva Ines Rodriguez, presenza fissa in scena negli spettacoli di stagione della cantante Valentina Stella; e che a Villa Domi ha eseguito, con accompagnamento di chitarra, un suo famoso monologo che ha recitato anche in alcuni format Rai.

Quattro i cantanti che si sono esibiti per il piacere degli ospiti della serata

Silvia Falanga, voce soul napoletana di recente approdata in Tv con il programma “Azzurro Sport”; e che fra gli altri brani eseguiti l’altra sera, ha cantato il suo inedito “E Allora Abbracciame” (di Antonio Annona).

E poi Giovanna Ferrara, cantante, cantautrice, corista e performer con studi alla Accademia Internazionale ICMT di Roma e masterclass a New York; che conta al suo attivo diverse partecipazioni a format televisivi della Rai e di Mediaset; dal 2016 fa parte del coro giovanile del teatro lirico San Carlo e del Coro della Città di Napoli con cui vanta la presenza in oltre duecento spettacoli televisivi e nelle piazze d’Italia.

Ad oggi ha pubblicato già tre singoli inediti fra cui “Mai abbastanza” che canta anche questa sera.

In teatro infine, ha preso parte a diversi spettacoli e musical anche in lingua inglese.

Ed ancora, Denis Trani, cantante e musicista oltre che guida escursionistica AIGAE e della riserva naturale dell’isola di Vivara a Procida.

Laureato in ingegneria tecnica ed ambientale, Denis dopo alcuni anni è tornato nella sua Ischia dove attualmente insegna alle superiori.

Porta avanti la sua passione per la musica e per Ischia, dopo aver creato il format delle escursioni musicali.

“Last but not least”, Gianluca Zeffiro, noto cantante e poliedrico showman oltre che stilista di moda, vincitore a Sanremo nel 2021 dell’ultimo trofeo “Nilla Pizzi”; collabora con StayRecord di Milano e il suo ultimi lavoro discografico è distribuito dalla Universal Music, ed è presente sui principali music stores.

L’evento moda è stato curato dalla stilista Maria Laurenza; che ha fatto sfilare alcuni dei capi della sua nuova collezione e si è avvalsa della collaborazione del Make Up Artist Center “Claudia Capitale”.

Il famoso brand “Calise” di Ischia ha presentato alla degustazione degli invitati la sua ultima produzione artigianale:

la Colomba Pasquale nelle versioni frutti di bosco ed in quella ciocciolata/caffè, raffinate creazioni dei maestri pasticcieri napoletani che collaborano con il brand.

Quattro i premi “Ischia Nel Cuore” assegnati nel corso dell’evento che si è svolto nella splendida cornice del patron Domenico Contessa.

La preside e scrittrice napoletana Angela Procaccini ha premiato le Donne dell’associazione casertana “Rise Up” che da sempre si occupa di stare al fianco delle Donne che soffrono (non solo di violenza) e hanno difficoltà.

La signora Sonia Di Palo ed il marito Luigi Fiammiano (noto imprenditore napoletano fondatore del brand internazionale dell’arredamento e del design “Riflessi”) hanno premiato Carmen Bocchetti, animatrice di “Cuore di Cane”:

la signora da anni e senza alcun aiuto si prende cura di tanti cani randagi ed è stata premiata per la sua costanza ed il coraggio e la dedizione che profonde in questa sua attività di volontariato puro.

Premiato anche Paolo Fontanarosa, l’imprenditore e sponsor che con il suo sostegno sta garantendo all’Ischia Calcio del presidente Pino Taglialatela (il “Batman” portierone del Napoli Calcio ai tempi di Maradona) il ritorno in serie D per aprire poi lo scenario di una risalita nelle serie professionistiche.

Per l’occasione a premiare Fontanarosa, è stato Lello Carlino, assieme a Gianluigi Cimmino, socio del gruppo Carpisa-Yamamay, presidente del Calcio Napoli femminile e già presidente dell’Ischia Calcio ai tempi del ritorno della squadra isolana in serie C.

La serata si è conclusa con il premio ad un grande protagonista nel panorama canzonettiero napoletano degli ultimi decenni:

Bruno Lanza autore di migliaia di testi per conto di cantanti del calibro di Gigi Finizio e di cui oltre al gettonatissimo “Maradona è’ meglio e’ Pele”, si ricorda con piacere sempre la sua “MenteCuore” portata al successo nazionale da vari interpreti: da D’Angelo a Valentina Stella e ancora altri.