I 6 capi indispensabili secondo STILEO per stare al passo con i trend del momento, adatti ad ogni body type 

La primavera è meravigliosa, non c’è dubbio: sole, clima più caldo e le giornate finalmente diventano più lunghe. Ma è anche un periodo in cui mattina e sera sembrano un’altra stagione, almeno per quanto riguarda la temperatura.

Per questo motivo, spesso sembra di uscire di casa portando capispalla ingombranti che poi dobbiamo trascinarci dietro per tutto il giorno. La soluzione a questo problema può essere il blazer: una giacca elegante, disponibile anche in materiali più caldi, che vi salverà da più di un raffreddore