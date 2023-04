HP Sport al Rallye Elba con Cannavò primo appuntamento dell’IRCup 2023

Due giorni di grandi sfide per il primo appuntamento della stagione dell’IRCup 2023 in programma nel week end nella splendida cornice dell’Isola d’Elba vedrà impegnata la struttura laziale di HP Sport con un suo equipaggio, quello formato da Antonino Cannavò e Massimo Dondoli su DS N5 gommata Pirelli e curata da Autosport23.

Il Rallye Elba, patrimonio storico-sportivo non solo italiano, è pronto dunque a far rivivere le sfide più entusiasmanti, con sette prove speciali, per una distanza cronometrata di 102,670 chilometri, il 35,61% dell’intero tracciato che misura 288,320 Km.

Le prove sono quelle di “Capoliveri- Innamorata” (Km 6,630) Piesse N. 1/3; “Volterraio-Cavo” (Km 26,950) Piesse 2; “Colle Palombaia” (km. 16,310) Piese 4; “Due Colli” (Km 12,380 e 11,430) Piesse 5 e 7, il secondo passaggio termina prima dell’abitato della “Casa del Duca”.

La logistica fa registrare il ritorno a Portoferraio, della partenza e arrivo in zona molo, nel Viale Elba, stessa location come accadeva negli anni settanta, vicino al riordinamento notturno, il Parco Assistenza è invece confermato alla “Calata Italia”, parco assistenza in via Vittorio Emanuele II, mentre le tecniche si svolgeranno sul lungomare “delle Ghiaie”.

Il quartier generale dell’evento è confermato all’Hotel Airone, località San Giovanni, sulla strada che da Portoferraio conduce a Porto Azzurro. Due le giornate di gara, con partenza da Portoferraio alle ore 17:00 di venerdì 21 aprile per portare i concorrenti a disputare tre prove speciali nella parte orientale dell’isola, intervallate dal riordinamento a Porto Azzurro. Dalle ore 22:30 i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno di Portoferraio, da dove ne usciranno l’indomani, sabato 22 aprile dalle ore 9:00. Seguiranno altre quattro prove speciali che stavolta toccheranno la parte centro-occidentale elbana, con il riordinamento a Marina di Campo che precederà le due “piesse” finali. L’arrivo della prima vettura è previsto dalle ore 15:40 di domenica.