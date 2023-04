Ho visto una sirena volare, il nuovo libro di Stefano Pia, sarà presentato mercoledì 3 presso Dyaphrama

Dopo poco più di anno di distanza dalla pubblicazione di “Non è l’America” torna un nuovo lavoro del fotografo Stefano Pia, questa volta in chiave diversa: a copie limitate e sotto il livello del mare.

Il nuovo libro di “Ho visto una sirena volare”, per la serie Incontro d’Autore, verrà presentato mercoledì 3 maggio, alle ore 21.00, a Oristano, presso la sede dell’Associazione fotografica Dyaphrama, in via della Conciliazione 58. Il libro ha uno stile da “reportage subacqueo” dedicato al mito delle Sirene, figure carismatiche e mitologiche che da sempre hanno attirato la curiosità e la fantasia dell’uomo.

Le protagoniste sono state fotografate in incontri fortuiti nelle acque della costa Ovest della

Sardegna, isola dove il mito delle sirene è sempre stato forte e dove sono diverse le leggende a loro dedicate.

Tra mito e realtà, tra storia e fantasia la pubblicazione cartacea, realizzata e curata da

Myphotoportal, è disponibile con una prima edizione di sole 110 copie numerate e firmate dall’autore.

“Ed è così che le creature mitologiche già citate da Omero e sfidate da Ulisse si fanno raccontare attraverso la fotografia. É stata un’esperienza speciale – racconta Pia – farsi ammaliare dai loro canti ed essere testimone di fantastici incontri. Una, addirittura, l’ho vista volare”.

Stefano Pia è un fotografo sardo di base a Mogoro (Or). Concentra la sua fotografia al reportage sociale e si definisce un “Fotografo a Kilometro Zero”. Le sue storie infatti sono quasi tutte ambientate nel centro abitato e nelle campagne di Mogoro, cittadina dell’alta marmilla. Ha esposto i suoi lavori al Museo Man di Nuoro, Museo Mac di Vercelli, Galleria Spazio Raw di Milano, Centro Civico di Gorizia, Le Murate di Firenze, Castello Ducale di Corigliano Calabro, Museo Il Ghetto di Cagliari ed in altre città italiane.

Ha vinto diversi premi e le sue immagini sono state pubblicate in riviste come Bella Italia, In

Viaggio, Corriere della sera, Il Fotografo, FpMagazine, ed Inside Magazine.

Insieme all’amico Vittorio Cannas è l’ideatore e curatore del BiFoto (Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna.