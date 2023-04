(H)-Open Week: Olbia attività di prevenzione della Asl

Olbia, 8 aprile 2023 – La Asl Gallura, con l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, aderisce a (H)-Open Week. L’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute della donna in programma in oltre 250 strutture italiane. Esse sono contrassegnate dai “bollini rosa” della Fondazione Onda, l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Diverse le attività, senza nessun costo per le utenti, in programma nel presidio ospedaliero gallurese dal 17 al 22 aprile. Le prenotazioni saranno aperte dalla prossima settimana.

Oncologia Medica: la prevenzione del tumore alla mammella sarà l’obiettivo dell’attività promossa dall’Unità Operativa di Oncologia Medica. Essa ha organizzato un corso di formazione teorico-pratico sull’autopalpazione, insieme alle visite senologiche. L’iniziativa, riservata ad un massimo di quaranta donne. Si svolgerà nella giornata di venerdì 21 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Per partecipare bisogna prenotarsi al numero 0789 552217.

Ginecologia e Ostetricia: dal 19 al 21 aprile la Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia offrirà dieci visite al giorno, per un totale di trenta prestazioni, più altrettante ecografie. Per prenotare occorre chiamare nella mattinata di lunedì 17 aprile dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0789 552912.

advertisement

Neurologia: la Struttura Semplice Dipartimentale di Neurologia concentrerà le proprie attenzioni su pazienti che soffrono di cefalea di nuova insorgenza. Però le visite neurologiche (solo primi accessi), rivolte a donne dai 18 ai 50 anni in età fertili. Si svolgeranno dal 17 al 22 aprile nella fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 14.45. Dieci i posti a disposizione: per prenotare occorre chiamare il numero 0789 552213 nella mattinata di mercoledì 12 aprile dalle 9.00 alle 12.00.

Inoltre Endocrinologia e malattie del metabolismo: i servizi di prevenzione organizzati dall’Unità Operativa di Medicina Interna sono rivolti a donne in menopausa. La specialista Endocrinologa effettuerà visite per l’inquadramento della dislipidemia (ipercolesterolemia/ipertrigliceridemia) con calcolo del rischio vascolare nelle donne in menopausa. In conclusione le prestazioni verranno effettuate il 21 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 13.30 e tra le 14.00 e le 16.00. Ma i posti a disposizione sono dieci: per prenotare occorre chiamare venerdì 14 aprile dalle 9.00 alle 14.00 al numero 0789 552801.

In sintesi le iniziative dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, struttura contrassegnata dal “bollino rosa” della Fondazione Onda, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.

In conclusione (H)-Open Week sulla Salute della Donna è realizzata con il contributo incondizionato di Gedeon Richter, Lundbeck, Prodeco Pharma e Theramex. Con il sostegno di Profumerie eb® di Esselunga e con il patrocinio di AMD – Associazione Medici Diabetologi, AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, A.P.S. Senonetwork Italia, SICCR – Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale, SID – Società Italiana di Diabetologia, SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse.

Ma anche con SIE – Società Italiana di Endocrinologia, SIFES e MR Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIN – Società Italiana di Neurologia, SINPF – Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, SINU – Società Italiana di Nutrizione Umana, SIO – Società Italiana dell’Obesità, SIOMMMS – Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro. SIP Società Italiana di Pneumologia. SIP Società Italiana di Psichiatria, SIPREC – Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. SIUD – Società Italiana di Urodinamica.

Per altri articoli clicca qui.