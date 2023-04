Gudenzi ed un sogno chiamato CIAR JUNIOR

“Abbiamo lavorato a questo progetto tutto l’inverno ma solo ora che si stanno materializzando le prime azioni di avvicinamento- la presentazione stampa ed i test- realizzo l’importanza di questo contesto a dir poco privilegiato” spiega il pilota di Torralba.

“Sappiamo che sarà una stagione tosta ma formativa perché a differenza di molti nostri avversari, io non ho mai gareggiato fuori dalla Sardegna e soprattutto ho poca esperienza giacché ho solo sette competizioni nel mio curriculum.“

Gudenzi si sofferma poi sul test conoscitivo: “La Clio è una vettura molto sincera e capace di fornire buone prestazioni seppur di matrice stradale.

È stato importante questo test perché non ho mai guidato vetture turbo e mi è servito molto iniziare a lavorare e confrontarmi con gli ingegneri di macchina ed i tecnici tutti:

sono certo che sarà una stagione davvero interessante; sono felice perché posso dire di aver trovato un clima sereno, sportivo e amicale nell’ambito dei concorrenti junior: queste sono prerogative essenziali”.

Gli fa eco il navigatore Demontis che invece può vantare un’esperienza maggiore dato che ha già preso parte anche a diverse gare del mondiale rally: “Si tratta di fare uno step importante per la carriera di Antonio e anche per la mia. L’impegno ha una matrice professionale notevole e sono contento perché so che entrambi ci arricchiremo tecnicamente: lavorare leggendo i dati acquisiti grazie all’elettronica, confrontarci con i tecnici di Pirelli e i meccanici della squadra ci permette di capire bene come migliorare e su quali aspetti lavorare maggiormente”.

Primo “appello” di rilievo per il Ciar Junior sarà il Rally Targa Florio in calendario in Sicilia tra il 5 e 6 maggio prossimi.